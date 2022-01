Unmut in Polen und im Baltikum : Muss Deutschland mehr tun im Ukraine-Konflikt?

In Polen und den baltischen Ländern wächst die Irritation über die Rolle Deutschlands in der Russland-Ukraine-Krise. In der Region liegen die Nerven blank: Sie erlebt jetzt das dritte Mal, dass Russland massiv versucht, den Westkurs seines größten europäischen Nachbarn, der Ukraine, zu stoppen. 2004, während der „Orangen Revolution“, hatte Moskau es noch bei Drohungen belassen; beginnend mit 2014 kam es zum Einsatz russischen Militärs auf der Krim und in der Donbass-Region und zu einer Verschiebung von Staatsgrenzen. Jetzt gibt es militärische Aktivitäten in Russland und in Belarus, wieder gepaart mit Drohungen.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



In Polen wächst die Besorgnis über die Lage: Am Wochenende berichtete die Warschauer Zeitung „Rzeczpospolita“, die polnischen Behörden würden derzeit Reservisten anschreiben, die Kontaktadressen überprüfen und Besitzer von Fahrzeugen, insbesondere von SUV-Modellen, auf den im Gesetz vorgesehenen Zugriff der Armee auf private Autos im Kriegsfall hinweisen. Die Behörden reagierten auf Anfragen mit der Auskunft, es gehe dabei nur um „Routinevorgänge“.