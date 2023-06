Es ist üblich, dass der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten die Entscheidungen mit der größten politischen Sprengkraft ganz zum Ende seiner Sitzungsperiode Ende Juni bekanntgibt. So war es auch am Donnerstag, als die Richter mit einer konservativen Mehrheit von sechs zu drei Stimmen die sogenannte Affirmative Action kippten. Hinter dem Begriff verbirgt sich eine jahrzehntealte Regelung, die historische Diskriminierung beseitigen und eine diverse Studentenschaft schaffen sollte. Universitäten und Hochschulen durften den ethnischen Hintergrund der Bewerber im Auswahlverfahren berücksichtigen – das dürfen sie in Zukunft nicht mehr.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

In der Begründung des Obersten Gerichts heißt es, Studenten müssten nach ihrer Erfahrung als Individuum beurteilt werden, nicht aufgrund ihres ethnischen Hintergrunds. „Viele Universitäten haben viel zu lange genau das Gegenteil getan“, schrieb der Vorsitzende Richter John Roberts. „Dabei sind sie fälschlicherweise zu dem Schluss gekommen, dass der Prüfstein für die Identität einer Person nicht die gemeisterten Herausforderungen, die erworbenen Fähigkeiten oder Erfahrungen sind, sondern die Hautfarbe.“ Das lasse die amerikanische Verfassungsgeschichte nicht zu. Das Urteil bedeute jedoch nicht, dass Universitäten künftig die Auswirkungen der ethnischen Herkunft auf den Werdegang eines Bewerbers nicht mit bedenken könnten.

„Endemisch segregierte Gesellschaft“

Die linksliberale Richterin Sonia Sotomayor formulierte in einer Gegenmeinung heftige Kritik an der Entscheidung der konservativen Richter. Sie „zementiert eine oberflächliche Regel der Farbenblindheit als Verfassungsgrundsatz in einer endemisch segregierten Gesellschaft, in der die Rasse immer eine Rolle gespielt hat und weiterhin spielt“, schrieb die erste Latina am Obersten Gericht weiter. Das Ende der „Affirmative Action“ werde ein ungerechteres Bildungssystem in den Vereinigten Staaten zur Folge haben. Diese „unvertretbare Auslegung der Verfassung“ untergrabe die Garantie des 14. Verfassungszusatzes für Gleichbehandlung.

Weiter hob Sotomayor auf die strukturelle Benachteiligung von People of Color ab: So würde deren Hautfarbe in Verdachtsfällen künftig eine Rolle spielen, nicht aber, wenn es um ein vielfältigeres Lernumfeld gehe. Die neueste Verfassungsrichterin und erste schwarze Frau auf diesem Posten, Ketanji Brown Jackson, schrieb in ihrer abweichenden Meinung von einer „Lasst sie Kuchen essen“-Mentalität unter den konservativen Richtern. Diese ordneten „Farbenblindheit für alle“ per Gerichtsbeschluss an. „Doch nur weil man die ethnische Herkunft vor dem Gesetz für irrelevant erklärt, wird sie das nicht im echten Leben“, schrieb Brown Jackson.

Biden zeigt sich schwer enttäuscht

Geklagt hatte die Organisation „Studenten für faire Zulassung“ gegen die private Harvard-Universität und die staatliche Universität North Carolina. Sie beriefen sich auf den Grundsatz der Gleichheit und Gerechtigkeit: Die Institutionen wendeten bei der Zulassung ethnisch diskriminierende Praktiken an, hieß es. Schwarze, Latinos und Indigene würden gegenüber Weißen und Personen mit asiatischen Wurzeln bevorzugt. Vorteile wegen der Ethnie seien „ungerecht, unnötig und verfassungswidrig“. Harvard argumentierte dagegen, der ethnische Hintergrund spiele immer noch eine Rolle in Amerika. Das zu ignorieren bedeute „die Realität zu ignorieren“.