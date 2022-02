Studieren in Amerika : Chancengleichheit ist nur eine Illusion

Kaum ein Begriff polarisiert in Amerika seit Jahrzehnten so sehr wie „Affirmative Action“. Dahinter verbergen sich Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Minderheiten am Arbeitsplatz und im Bildungssystem – aber vor allem dreht sich der Streit um das Selbstverständnis vieler Amerikaner. Als eine Art Meritokratie stellen sich viele ihre Gesellschaft schließlich gern vor: Als ein System, in dem Macht und Erfolg durch Leistung begründet werden. Jeder und jede kann es demnach „schaffen“ – doch die Wirklichkeit sieht für viele Menschen anders aus. Die Frage, ob in den Vereinigten Staaten Chancengleichheit herrsche – und welche Mittel zulässig sind, um sie herzustellen, beschäftigt immer wieder die Gerichte. „Affirmative Action“ ist der Oberbegriff für vielfältige Strategien der Abfederung von Ungleichheit. Demnächst soll der Supreme Court darüber entscheiden, ob diese verfassungsgemäß sind – wieder einmal.

„Affirmative Action“ im heutigen Sinne geht vor allem auf eine Formulierung des damaligen Präsidenten John F. Kennedy zurück, der Anfang der 1960er Jahre forderte, Arbeitgeber und Bildungsinstitutionen müssten „positive Handlungen“ gegen Diskriminierung vornehmen. Diese Zielsetzung fand Eingang in mehrere Gesetze, wie den Civil Rights Act von 1964. Es ging in erster Linie um die Abschaffung der bestehenden Hürden für Minderheiten und dann auch für Frauen. Ein besonderer Fokus lag in den folgenden Jahrzehnten auf der Vergabe öffentlicher Aufträge – und auf den Gewerkschaften, die vielerorts beispielsweise afroamerikanische Arbeiter diskriminierten.

Stipendienprogramme und Rekrutierungskampagnen

In den vergangenen Jahrzehnten begrenzten die Obersten Richter die „Affirmative Action“ bereits klar. So sind zahlenmäßige Quoten für sogenannte „Rassen“ seit 2003 ausdrücklich nicht mehr zulässig, Zielvorgaben im weitesten Sinne allerdings schon. Eine Universität kann so allgemein als Ziel festlegen, die Zusammensetzung ihrer Region besser widerzuspiegeln, Frauen nicht zu benachteiligen oder mehr Studierende aus einkommensschwachen Familien zum Studium zu ermuntern.

Dazu können Stipendienprogramme oder Rekrutierungskampagnen aufgelegt werden. Der soziale Hintergrund und die „Rasse“ von Bewerbern darf auch bei Bewerbungsinterviews einbezogen werden, nur eben nicht im Sinne fester Quoten. Die Interviews sind generell dazu da, Faktoren wie Persönlichkeit oder außerschulisches Engagement neben den standardisierten Testergebnissen zu berücksichtigen. Viele öffentliche Hochschulen, etwa in Texas oder Kalifornien, wollen das Diskriminierungsproblem lösen, indem sie den besten zehn Prozent der Absolventen aus allen High Schools einen Platz zusagen. Das gewährleistet, dass auch junge Menschen aus unterfinanzierten Schulen in strukturell benachteiligten Gegenden eine Chance haben.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 3 Monate für 1 €/Woche und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Die Republikaner wollen die Mehrheit konservativer Richter am Supreme Court nun jedoch dazu nutzen, jegliche „Affirmative Action“ als solche für unzulässig zu erklären. Die Obersten Richter werden über zwei Fälle entscheiden, die die Zulassungsprogramme der Universitäten Harvard und North Carolina betreffen. Beide Klagen kommen von einer Lobbygruppe namens „Students for Fair Admissions“. Ihr Vorwurf an Harvard ist, dass gemessen an deren Leistungen zu wenige asiatisch-amerikanische Studienbewerber immatrikuliert würden und dass die Universität diese Gruppe somit diskriminiere. Die Elite-Hochschule konterte, dass die Klage auf falschen Statistiken beruhe und dass ihre Zulassungskriterien sich innerhalb der bisherigen Rechtsprechung bewegten.

In North Carolina werfen die Kläger den Zulassungsausschüssen vor, Weiße zu diskriminieren, indem sie schwarze, hispanische und indigene Bewerber vorzögen. Beide Hochschulen gewannen Verfahren vor Bundesgerichten, doch nun könnte die konservative Mehrheit am Supreme Court diese Entscheidungen revidieren. Lawrence S. Bacow, Präsident von Harvard, verteidigte gegenüber der „New York Times“ die Tatsache, dass bei der Besetzung der zahlenmäßig begrenzten Studienplätze auch andere Kriterien herangezogen werden müssten als nur akademische. Das Verfahren am Supreme Court gefährde „vierzig Jahre Rechtsprechung, die den Colleges und Universitäten die Freiheit und Flexibilität gab, vielfältige Campus-Communities zu schaffen“.