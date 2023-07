UN Flüchtlingskommissar Filippo Grandi 2019 in einem Flüchtlingscamp in Griechenland auf Lesbos Bild: Picture Alliance

Herr Grandi, die EU-Innenminister haben sich für Migranten mit geringer Aussicht auf Anerkennung auf Schnellverfahren an der Außengrenze geeinigt. Ist das sinnvoll?

Tim Niendorf Politikredakteur. Folgen Ich folge

Der vorgeschlagene Pakt mag nicht perfekt sein, aber wenn 27 Staaten über ein so sensibles Thema verhandeln, kann es kein perfektes Ergebnis geben, daher unterstütze ich ihn im Großen und Ganzen. Allerdings gibt es noch kein Gesetz. Die Europäische Union – das heißt das Parlament, die Kommission und der Rat der Europäischen Union – hat bis zu den Europawahlen noch knapp ein Jahr Zeit, um eine endgültige Einigung zu erzielen. Ich hoffe, jeder ist sich der Bedeutung der Reformen bewusst.

Ungarn und Polen leisten noch Widerstand, etwa gegen die Verteilung von Flüchtlingen. Aber was gefällt Ihnen an den bisherigen Reformplänen?

Es soll endlich eine gemeinsame Rechtsgrundlage geben. Die Asylreform wird nicht alle Probleme lösen, aber sie wird hoffentlich zu mehr Zusammenarbeit zwischen den EU-Staaten führen. Damit nicht mehr jeder für sich und einer gegen den anderen arbeitet. Das war bisher eine Katastrophe – und hat keine Probleme gelöst. Natürlich gibt es noch erhebliche Schwachstellen.

Und die wären?

Was geschieht mit Asylbewerbern, die in diesem Schnellverfahren abgelehnt werden? In einigen Fällen werden sie nach Hause zurückkehren, aber in den meisten Fällen wird es eine große Herausforderung sein.

In den Zentren an der EU-Außengrenze soll es haftähnliche Bedingungen geben. Stand jetzt auch für Kinder mit Eltern.

Wir sind niemals für die Inhaftierung von Asylbewerbern. Und Minderjährige dürfen nicht ins Gefängnis gesteckt werden. Es ist positiv, dass einige Parlamentarier dies noch verhindern wollen.

Derzeit werden Gespräche mit Tunesien geführt, das abgelehnte Migranten zurücknehmen könnte.

Zunächst einmal ist es immer gut, wenn Länder miteinander reden. In den letzten Jahren sind auch viele Tunesier nach Europa gegangen. Italien hat viele von ihnen zurückgeschickt. Das ist legitim, wenn diese Menschen keinen internationalen Schutz brauchen. Aber jetzt gibt es einen Vorschlag, dass Tunesien auch Mi­granten aus anderen Ländern zurücknehmen soll. Mit anderen Worten: Menschen, die Tunesien nur als Transitland genutzt haben. Das ist ein sehr komplexer Vorschlag.

Komplex heißt?

Grundsätzlich können Flüchtlinge in ein Land zurückgeführt werden, in dem sie sich zuvor aufgehalten haben, auch wenn sie nicht aus diesem Land stammen, sofern sie dort angemessene Schutzgarantien haben. Dies ist mit dem Völkerrecht vereinbar und bereits gängige Praxis. Das Problem mit Tunesien ist, dass viele Menschen nur für kurze Zeit dort waren. Daher haben sie wahrscheinlich keine Verbindung zu dem Land. Es ist also ungerecht, sie dorthin zurückzuschicken, und es ist ungerecht, Tunesien zu sagen: Nehmt sie alle zurück. Tunesien wird entgegnen: Was ist mit den anderen Ländern, in denen diese Menschen vorher waren?

Um Asyl in Europa zu beantragen, muss man einen gefährlichen Weg auf sich nehmen, etwa über das Mittelmeer. Zuletzt sind Hunderte Migranten vor der Küste Griechenlands umgekommen. Wie lässt sich das verhindern?

Viele Journalisten und Politiker fragen uns nach einfachen Lösungen. Die gibt es nicht, außer natürlich, die Seenotrettung zu stärken, was offensichtlich nicht gelingt. Die Antwort auf solche Fragen ist nicht ein Satz, sondern wäre ein paar Seiten lang. Ich sage den Staaten immer: Schaut euch die Flucht- und Migrationsrouten ganz genau an, vom Anfang bis zum Ende. Entlang dieser Routen wird es überall Lösungen geben. Manche Menschen, die in Europa auftauchen, waren vorher in anderen Ländern untergebracht. Wurde diesen Aufnahmeländern genug geholfen?