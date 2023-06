Aktualisiert am

Auf dem gesunkenen Schiff waren vermutlich mehr als 300 pakistanische Flüchtlinge. Regierungschef Sharif kündigt ein hartes Vorgehen gegen Schlepper an.

Dieses von der griechischen Küstenwache am 14.06.2023 zur Verfügung gestellte Bild zeigt zahlreiche Menschen auf dem später gesunkenen Fischerboot. Bild: dpa

Auf dem am Mittwoch vor der griechischen Küste gesunkenen Boot sind mehr als 300 Menschen aus Pakistan an Bord gewesen. Das teilte der Vorsitzende des pakistanischen Senats, Muhammad Sadiq Sanjrani, am Sonntag mit. Der verheerende Vorfall mache deutlich, dass es dringend notwendig sei, „den abscheulichen Akt des illegalen Menschenhandels zu bekämpfen und zu verurteilen“, äußerte er.

Lokale Medien hatten zuvor bereits über die hohe Zahl pakistanischer Flüchtlinge an Bord berichtet; eine Bestätigung der griechischen Behörden stand zunächst noch aus. Insgesamt waren Schätzungen zufolge bis zu 750 Menschen an Bord.

Am Sonntag war zudem bekannt geworden, dass die pakistanischen Behörden im Zusammenhang mit dem Bootsunglück zehn mutmaßliche Schlepper festgenommen haben. „Gegen sie wird wegen möglicher Beteiligung am Zustandekommen des gesamten Geschehens ermittelt“, teilte ein Behördenvertreter mit. Neun Verdächtige wurden im pakistanischen Teil Kaschmirs gefasst, von wo ein Großteil der bei dem Unglück ertrunkenen Pakistaner stammte, wie die pakistanischen Behörden mitteilten. Eine weitere Festnahme gab es in Gujrat.

Bislang 78 Leichen geborgen

Regierungschef Shebaz Sharif kündigte ein hartes Vorgehen gegen Schlepper an. „Personen, die in das abscheuliche Verbrechen des Menschenhandels verwickelt sind“, sollten hart bestraft werden, teilte sein Büro mit. Zudem wurde für Montag ein nationaler Trauertag ausgerufen.

Das überladene Fischerboot war am Mittwochmorgen vor der Halbinsel Peloponnes an einer der tiefsten Stellen des Mittelmeers gesunken. Bislang wurden 78 Leichen geborgen, nur 104 Menschen konnten gerettet werden. Hunderte weitere Menschen gelten als vermisst. Laut der Internationalen Organisation für Migration und dem UN-Flüchtlingshilfswerk befanden sich schätzungsweise 400 bis 750 Menschen an Bord des gesunkenen Fischkutters. Nach dem Unglück hatten die griechischen Behörden bereits über die Festnahme von neun Ägyptern informiert.