Ungarns Justizministerin : „Es geht um Erpressung“

Frau Minister, Ungarn stellt sich dagegen, einen Rechtsstaatsmechanismus bei der Verteilung europäischer Fonds einzuführen. Wäre es nicht auch im Interesse Ungarns, einen objektiven Mechanismus einzuführen, der für alle gilt?

Wenn es denn ein objektiver, rein finanzieller Mechanismus wäre. Wir haben den Rechtsstaatsbericht der Europäischen Kommission gesehen. Da kann von Objektivität leider keine Rede sein. Polen und Ungarn haben zu spüren bekommen, worum es wirklich geht: Nicht um Werte, sondern um gewöhnliche Erpressung solcher Länder, die auf Feldern wie der Migration oder der Familie nicht der Mehrheitsströmung folgen.

Was schlagen Sie stattdessen vor?

Ungarn ist durchaus für einen Mechanismus, der auf Dialog auf Augenhöhe zwischen den Mitgliedstaaten beruht, unter Berücksichtigung der jeweiligen Verfassungen. Das geht nur im Kreis der Mitgliedstaaten nach dem Einstimmigkeitsprinzip, ähnlich wie es in Artikel 7 (2) des EU-Vertrags geregelt ist. Was wir stattdessen sehen, sind Berichte der Kommission, die gar nicht objektiv sind und überwiegend auf den Meinungen von Nichtregierungsorganisationen beruhen, die in voller Opposition zur Politik der ungarischen Regierung stehen.

Wegen dieses Streits liegen Finanzhilfen und das Budget auf Eis. Schadet Ungarn damit nicht sich selbst?

Mitten während einer Pandemie, wenn das Wiederaufbaupaket und der mehrjährige Finanzrahmen dringend benötigt werden, ist es völlig daneben, solchen Druck auszuüben und zu spalten, nur um ideologische Debatten zu führen. Ein Mechanismus, der das Budget schützt, könnte in einer Minute mit Zustimmung Ungarns verabschiedet werden, wie es schon im Beschluss der Regierungschefs vom Juli heißt. Von Rechtsstaatsmechanismus war da mit keinem Wort die Rede. Wenn das jetzt im Zusammenspiel der Ratspräsidentschaft und des Parlaments eingeführt werden soll, ist das ein eklatanter Verstoß gegen das Prinzip, dass nichts vereinbart ist, wenn nicht alles vereinbart wurde. Das kann auch nicht mit einem Mehrheitsbeschluss umgangen werden. Wir sind es hier, die die Verträge schützen. Man kann nicht die Rechtsstaatlichkeit verteidigen, indem man gegen die Rechtsstaatlichkeit verstößt.

Wie ist es denn um den Rechtsstaat in Ungarn bestellt? Zum Beispiel die Unabhängigkeit der Justiz?

Ungarn ist ein Rechtsstaat. Bei der Staatsanwaltschaft würde ein Vergleich mit anderen Staaten das sehr deutlich machen, aber leider hat das die Kommission in ihrem Rechtsstaatsbericht unterlassen. So bleibt unerwähnt, dass in einigen Ländern – so in Deutschland oder Österreich – die Staatsanwaltschaft Weisungen der Justizminister unterworfen ist. Teilweise kann sogar angeordnet werden, individuelle Fälle aufzugreifen oder fallenzulassen. Im System bestimmter Mitgliedstaaten ist also eine organisierte Nicht-Unabhängigkeit eingebaut. Warum wird das nie kritisiert? In Ungarn ist die Staatsanwaltschaft völlig unabhängig und nur dem Parlament verantwortlich. Die Nationalversammlung hat die Befugnis, Anfragen an den Generalstaatsanwalt zu stellen, und er ist verpflichtet, jedes Jahr einen Bericht über seine Tätigkeit dem Parlament zu erstatten. Das ist einzigartig in Europa. In Finnland und auch in Deutschland haben die Justizminister Einfluss auf die Gerichte. In Ungarn ist die Richterschaft völlig unabhängig in ihrer Selbstverwaltung. Sie entscheiden selbst über die Vorsitzenden der Senate.