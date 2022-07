Ungarn und Österreich : Offene Differenzen zwischen Nachbarn

Der ungarische Außenminister Szijjártó erfährt bei seinem Besuch in Wien Widerspruch. Es geht vor allem um die Haltung zu Russland. Seinen Orden aus dem Kreml will er behalten.

Gegen höhere Steuern wegen des Kriegs: Protestler am Mittwoch in Budapest Bild: AFP

„Miteinander“ heißt das Kunstprojekt, das am Donnerstag den ungarischen Außenminister Péter Szijjártó ins Nachbarland Österreich gelockt hat. In Wien wird regelmäßig ein Bürohochhaus, der sogenannte Ringturm, mit Stoffbahnen verhüllt. Diesmal wurde die Verhüllung durch die ungarische Künstlerin Dóra Maurer gestaltet. Das sei ein schönes Anzeichen dafür, dass Österreich und Ungarn „durch bunte und untrennbare Bande miteinander verbunden“ seien, befand Szijjártó in Festtagsstimmung.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Dass es trotz bunter Bande sowie engster Wirtschaftsbeziehungen manche politische Differenz zwischen den Nachbarn gibt, zeigte sich aber, als Szijjártó und der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg miteinander auftraten. Schallenberg nannte die Nutzung der Kernenergie. Ungarn will seine Meiler russischer Bauart in Paks an der Donau sowohl in der Laufzeit verlängern, als auch durch zwei neue Reaktorblöcke erweitern, beides durch den russischen Staatskonzern Rosatom. Während Schallenberg die österreichische Ablehnung der Atomkraft nannte, hielt Szijjártó am Ziel der Erweiterung bis 2030 fest. Schon im Oktober solle „Beton am Boden“ sein.