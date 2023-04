Die Regierung in Budapest sieht die amerikanische Botschaft hinter „Russen raus!“-Plakaten in Ungarn. Washington sanktioniert derweil Mitarbeiter einer russischen Bank in Budapest.

Die ungarische Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán wirft den Vereinigten Staaten vor, sie wollten das Land in eine „Positionierung für den Krieg“ drängen. Dazu betreibe die amerikanische Botschaft in Budapest eine direkte Kampagne und mische sich in die Innenpolitik ein, rügte Orbáns Amtschef Gergely Gulyás am Mittwoch.

Er verwies auf Plakate, die in den vergangenen Tagen in mehreren Städten aufgehängt worden sind und die durch die amerikanische Botschaft finanziert worden sein sollen. Die Plakate verbinden als Motiv eine Erinnerung an die sowjetische Besatzung in Ungarn und den russischen Angriff auf die Ukraine, der Schriftzug lautet sinngemäß „Russen raus!“.

Zudem wurde seit Tagen unter Berufung auf „diplomatische Kreise“ darüber spekuliert, dass die Vereinigten Staaten wegen Korruptionsvorwürfen Personen sanktionieren könnten, die der Regierung oder Orbáns Fidesz-Partei nahestehen. Die amerikanische Botschaft in Budapest dementierte das nicht, doch vorerst wurde nicht zu diesem drastischen Mittel gegriffen.

Stattdessen gab Botschafter David Pressman bekannt, dass Washington im Zuge von weiteren Russlandsanktionen drei Mitarbeiter der russischen International Investment Bank in Budapest bestraft, darunter einen ungarischen Staatsbürger. Er richtete aber deutliche Worte der Kritik an die Regierung Orbán, weil sie die immer wieder artikulierten Bedenken Washingtons gegen die Präsenz der russischen „Spionagebank“ nicht ernst genommen habe.

Insgesamt sei das Verhältnis der ungarischen Führung zur russischen Führung im Lichte des Krieges besorgniserregend. Die fortdauernde wirtschaftliche Zusammenarbeit finanziere Russlands Kriegsmaschinerie. Gleichwohl bleibe Ungarn „unser geschätzter NATO-Verbündeter“. Nötig sei nun „Arbeit statt politischer Spielchen“.

Orbán hat die Aggression Russlands zwar verurteilt, vermeidet aber direkte Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin. Außerdem kritisiert er die Waffenlieferungen an die Ukraine durch die EU und die NATO, die nicht über Ungarn laufen dürfen. Die Wirtschaftssanktionen der EU wurden zwar bis auf wenige Ausnahmen nicht durch ein ungarisches Veto blockiert, werden aber in innenpolitischen Kampagnen äußerst polemisch kritisiert. Auch die diplomatischen Signale Ungarns widersprechen der Beteuerung, man sei keineswegs prorussisch eingestellt.

Am Mittwoch wurde Außenminister Péter Szijjártó von einer Moskau-Reise zurückerwartet, auf der er Vereinbarungen zur weiteren Lieferung von Gas, Öl und Kernbrennstoffen getroffen hatte. In Budapest wartete schon ein Gast aus dem Einflussbereich Putins auf Szijjártó: Der belarussische Außenminister Sergei Aleinik. Der war schon am Dienstag mit dem ungarischen Landwirtschaftsminister István Nagy zusammengetroffen, um über „Zusammenarbeit“ zu sprechen. Für Szijjártó, der 2021 mit einem hohen Orden als „Freund Russlands“ ausgezeichnet worden ist, war es der vierte Besuch in Russland, seit Putin den Angriff auf die Ukraine befohlen hat.

Gulyás versicherte laut der Nachrichtenagentur MTI, dass Ungarn sich an das internationale Recht halte und die russische Aggression verurteilt habe. Außerdem leiste es humanitäre Hilfe für die Ukraine, mit einem Schwerpunkt auf Transkarpatien, wo eine kleine ungarische Minderheit lebt. Die Plakatkampagne kritisierte er als „unüblich, insbesondere unter Verbündeten“. Das Schlimmste an der „US-Kampagne“ – wie sie von der staatlichen Nachrichtenagentur bezeichnet wurde – sei, dass sie eine „Kampagne für den Krieg“ sei.

Auf den von Gulyás kritisierten Plakaten wird gefordert, dass Russland seine Truppen zurückzieht, damit Frieden einkehren könne. Gulyás sagte: „Es gibt ein gemeinsames Interesse, dass es so bald wie möglich einen Waffenstillstand und Friedensgespräche gibt.“ Budapest werde sich keinesfalls dem amerikanischen Druck unterwerfen.