Orbán auf V4-Treffen : Ungarn will NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands ratifizieren

Ungarn hat angekündigt, den NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands zu ratifizieren. „Die Regierung hat die Entscheidung getroffen, wir haben Schweden und Finnland bereits informiert,“ sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán am Donnerstag im slowakischen Kaschau (Košice). Dort hatte er am Treffen der Regierungschefs der Visegrád-Gruppe (V4) teilgenommen, die aus Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn besteht. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte auf der gemeinsamen Pressekonferenz, Orbán habe ihm zugesichert, dass das in der ersten Parlamentssitzung des nächsten Jahres geschehen werde, „also in etwas mehr als einem Monat“.

Das Treffen war überschattet von der entgegengesetzten Haltung Ungarns zu den anderen drei V4-Mitgliedern, was Russlands Krieg gegen die in der Ukraine betrifft. Ungarn betrachtet die Sanktionspolitik als gescheitert, will die Hilfe für die Ukraine auf Humanitäres begrenzen und verbietet Waffenlieferungen über sein Staatsgebiet. Ein Treffen der V4-Parlamentspräsidenten wurde auf Betreiben vor allem der tschechischen Seite abgesagt.

Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala urteilte: „Dieses Format durchlebt nicht gerade die besten Zeiten.“ Er verwies auch darauf, dass Orbán kürzlich sich mit einem Schal fotografieren ließ, der die Umrisse des einstigen „Groß-Ungarn“ zeigte – einschließlich der Gebiete, die heute zu Nachbarländern gehören. Der slowakische Regierungschef Eduard Heger milderte die Kritik, die sein Außenminister zuvor scharf geäußert hatte: Er habe festgestellt, dass Orbán einen veralteten Schal besitze und habe ihm einen neuen geschenkt, schrieb er auf sozialen Medien unter ein Foto, das ihn selbst mit Orbán zeigt, beide von einem slowakischen Fan-Schal umhüllt.