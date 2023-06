In Ungarn soll der angekündigte Wechsel an der Spitze des Justizministeriums mit neuen Zuständigkeiten in der Regierung einhergehen. Der designierte künftige Justizminister Bence Tuzson soll demnach anders als die bisherige Ministerin Judit Varga nicht mehr für EU-Angelegenheiten zuständig sein. Das teilte am Donnerstag die staatliche Nachrichtenagentur MTI mit. Er wolle ein „traditionelles Justizministerium“ führen, wurde Tuzson zitiert. Die EU-Angelegenheiten sind in der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán von besonderem Belang, zum einen wegen den Verhandlungen mit der Europäischen Kommission über das aufgrund von Rechtsstaatsmängeln eingefrorene EU-Geld, zum anderen wegen der ungarische EU-Ratspräsidentschaft in einem Jahr. Sie könnten ins Ministerpräsidentenamt unter Minister Gergely Gulyás gehen.

Varga möchte 2024 für das Europäische Parlament kandidieren. Dass sie dabei die Liste von Orbáns Partei Fidesz anführen soll, bestätigte sie unter Verweis auf die ausstehende Entscheidung der Parteiführung zunächst nicht. Mit ihrem am Mittwoch bekanntgemachten Rücktritt Ende Juli will sie sich nach eigenem Bekunden Beinfreiheit für den Wahlkampf verschaffen. „Diese Aufgabe fordert den gesamten Menschen,“ so begründete Varga in der regierungsnahen Zeitung „Magyár Nemzet“ ihr Ausscheiden aus der Regierung.

Personen, die in Orbáns Regierungspartei Fidesz gut vernetzt sind, haben schon vor einiger Zeit darauf hingewiesen, dass Varga ihren künftigen Wirkungskreis wieder nach Brüssel beziehungsweise Straßburg verlegen wolle. Dort war die Juristin, die auch Englisch, Französisch und Deutsch beherrscht, vor ihrem Wechsel in die Regierung in Budapest knapp zehn Jahre lang als Beraterin mehrerer Fidesz-Europaabgeordneter tätig gewesen.

„Linksliberale Vorherrschaft in der EU“ stürzen

Varga soll sich demnach in Europa „für eine Stärkung der konservativen Kräfte“ einsetzen. Das dürfte auf die – bislang erfolglosen – Bemühungen Orbáns zielen, eine Parteienallianz mit weiteren Vertretern der europäischen Rechten wie Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Jarosław Ka­czyński oder Herbert Kickl zusammenzubringen. Aus der christdemokratischen Europäischen Volkspartei ist der Fidesz 2021 ausgeschieden. Varga sagte „Magyár Nemzet“: „Wir sehen, wie sich in ganz Europa eine wiederauflebende konservative Bewegung entfaltet.“ Darauf wolle sie aufbauen. „Ich habe immer gesagt, dass es egal ist, wer welcher Parteifamilie angehört, es geht darum, dass die überproportionale linksliberale Vorherrschaft in der EU gestürzt werden muss.“

Varga stand als Ministerin äußerst loyal zu Orbán. Sie verteidigte die zahlreichen Gesetze, die bei europäischen Partnern in die Kritik geraten waren, eloquent, aber auch mit Härte und Schärfe: ob Wahlrechtsreformen, den Ausnahmezustand mit der Möglichkeit zum Regieren per Dekret oder Umbauten in der Justiz. Falls Varga Ambitionen auf ein Kommissionsamt haben sollte, dürfte sie dort nicht auf größeres Entgegenkommen stoßen. Die regierungskritische ungarische Plattform HVG kommentiert: „Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments werden ein wahres Buffet vor sich haben, was sie gegen sie vorbringen können.“