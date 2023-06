Fast am Ziel: UNESCO-Generalsekretärin Audrey Azoulay in Paris Bild: AFP

Audrey Azoulay strahlt, als sie am Dienstag in den Sitzungssaal im 8. Stockwerk des UNESCO-Hauptsitzes mit Blick auf den Eiffelturm kommt. Die 50 Jahre alte Generalsekretärin der Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat auch allen Grund zur Zufriedenheit. Die USA wollen als wichtigster Beitragszahler in die UNESCO zurückkehren. „So schnell wie möglich“, sagt Azoulay, die in den vergangenen Jahren auf genau dieses Ziel hingearbeitet hat.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Wenn die außerordentliche Generalversammlung der 193 Mitgliedstaaten am Donnerstag und Freitag in Paris zustimmt, könnte bereits im Juli wieder die amerikanische Flagge vor dem UNESCO-Hauptquartier wehen. Im Gespräch mit Journalisten gibt sich Azoulay optimistisch.

Im Exekutivrat haben sich nur Russland und Südafrika der Stimme enthalten, China stimmte dafür, dass die außerordentliche Generalversammlung stattfindet. Allerdings wiesen chinesische Diplomaten darauf hin, Amerika könne keine Sonderrechte in Anspruch nehmen. In der Ausnahmeregelung („waiver“) des amerikanischen Kongresses steht ausdrücklich, die UNESCO-Mitgliedschaft werde es den USA ermöglichen, „dem chinesischen Einfluss zu entgegnen“.

„Die amerikanischen Parlamentarier haben entdeckt, wie wichtig die Agenda der UNESCO für die Zukunft des Multilateralismus ist“, sagt Azoulay. Sie ist in den vergangenen Monaten immer wieder nach Washington geflogen, um in persönlichen Gesprächen über die Arbeit der Organisation zu berichten. Gegründet wurde die UNESCO nach dem Zweiten Weltkrieg auf Initiative der USA mit dem Ziel, die Demokratien zu stärken und zu vermehren. Ein Ziel, das heute aktueller denn je sei, meint Azoulay.

„Vielleicht ist es auch unsere Schuld“

Doch viele amerikanische Politiker hätten vergessen, dass ihr Land die Organisation in Paris ins Leben gerufen habe, stellte Azoulay fest. „Vielleicht ist es auch unsere Schuld“, sagt sie und meint, es müsse mehr über die UNESCO-Aktivitäten berichtet werden. Dann zählt sie auf, was die Kongressleute besonders interessierte: Bildungsarbeit zum Holocaust, Sicherheit von Journalisten in Krisengebieten, der Schutz des Kulturerbes in der Ukraine sowie ingenieurwissenschaftliche und mathematische Ausbildung in Afrika.

Für alle diese Projekte will Amerika sofort zusätzliche zehn Millionen Dollar zur Verfügung stellen. Zudem plant es, 150 Millionen Dollar für das Beitragsjahr 2024 an die UNESCO zu zahlen. Je nach Rückkehrdatum könnte Washington der UNESCO bereits 2023 annähernd 60 Millionen Dollar zur Verfügung stellen. Besonders wichtig aber ist Azoulay, dass die Regierung Biden die gesamten Schulden der Vereinigten Staaten in einem Stufenplan zurückzahlen will. Acht Beitragsjahre schulden die USA der Organisation. 2011 hatte Amerika die Zahlungen eingestellt, 2018 trat es zusammen mit Israel aus. Hintergrund war die Aufnahme der palästinensischen Autonomiebehörde.

Azoulay hat gleich zu ihrem Amtsantritt 2017 alles darangesetzt, den Streit über den israelisch-palästinensischen Konflikt beizulegen. Die Französin stammt aus einer jüdischen Familie mit Wurzeln in Marokko. Ihr Vater war Berater des marokkanischen Königs.

Azoulay erzählt, wie es ihr gelungen sei, aus dem Konflikt über die Altstadt Jerusalems auszubrechen und die Beziehungen zu befrieden. „Die USA haben anerkannt, wie sehr sich die UNESCOverändert hat, seit sie die Organisation verlassen haben“, meint sie. Die Ausnahmeregel des amerikanischen Kongresses ist allerdings zeitlich begrenzt und läuft Ende September 2025 aus. Dann endet auch das zweite Mandat der französischen Generalsekretärin.

Mehr zum Thema 1/ PODCAST 05:07

Doch von den Unwägbarkeiten der Zukunft will sich Azoulay nicht beeinflussen lassen. Sie beschreibt, wie wichtig die UNESCO sei, um den Multilateralismus zu stärken und internationale Standards zu setzen. Im Bereich der Künstlichen Intelligenz etwa hat die UNESCO sich bereits 2021 auf strenge ethische Regeln verständigt. Die Entwicklung von KI-Systemen müsse rechtsstaatlichen Grundsätzen folgen. Beispielsweise bei Massenüberwachung durch KI brauche es eine Rechenschaftspflicht.

Azoulay hofft, dass Amerika die Empfehlungen künftig unterstützt. Bei deren Erarbeitung waren viele amerikanische Fachleute angehört worden. Doch in der Endphase fehlten die Amerikaner, weil sie nicht mehr UNESCO-Mitglied waren. „Das ist hoffentlich bald vorbei“, sagt Azoulay lächelnd.