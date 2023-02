Russland scheitert in New York

Ganz am Ende spricht Annalena Baerbock zur Generalversammlung in New York. Hektisch wurde noch in den Stunden zuvor an der Reihenfolge der Redner gearbeitet, und nun bekommt die deutsche Außenministerin das letzte Wort vor der Abstimmung über die Resolution der Vereinten Nationen zum Jahrestag des Ukrainekrieges. Ihr ukrainischer Kollege Dmytro Kuleba hatte sie darum gebeten, um sicherzustellen, dass die Debatte mit einer westlichen Unterstützerstimme endet.

„45 Sekunden“, sagt sie immer wieder. 45 Sekunden, um die Großmutter in Sicherheit zu bringen, 45 Sekunden, um es in den Keller zu schaffen. „45 Sekunden, so lange braucht eine russische Rakete um in Charkiw einzuschlagen, nachdem die Sirenen ertönt sind.“ Sie sagt aber auch, der russische Angriffskrieg habe nicht nur fürchterliches Leid über die Menschen in der Ukraine gebracht. „Dieser Krieg hat klaffende Wunden in die ganze Welt gerissen.“ Davon zeugten in gewisser Weise auch die Beiträger der Redner vor ihr.