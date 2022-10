UN-Vollversammlung : Verurteilt die Weltgemeinschaft Moskaus jüngste Annexionen?

Die UN-Vollversammlung debattiert über eine Resolution zur Annexion von vier ukrainischen Regionen durch Russland. In New York wird sich zeigen, ob die internationale Allianz gegen Putin wächst.

Eine knappe Wo­che war der russische Überfall auf die Ukraine her, als sich die Vollversammlung der Vereinten Nationen An­fang März mit 141 von 193 Stimmen hinter Kiew stellte und die Souveränität der Ukraine in einer Resolution bekräftigte. Die Botschaft sei laut und deutlich, sagte Generalsekretär António Guterres damals. „Die Menschen in der Ukraine brauchen dringend Frieden. Und Menschen auf der ganzen Welt fordern ihn.“

So liegt die Messlatte hoch für den Ausgang der Abstimmung über die Resolution, welche die UN-Vollversammlung in New York in dieser Woche beschäftigen wird. 193 Mitgliedstaaten debattieren über einen Resolutionsentwurf, mit dem die Annexion der vier ukrainischen Regionen Luhansk, Do­nezk, Cherson und Saporischschja verurteilt werden soll – so wie die vorausgegangenen Scheinreferenden für den Anschluss an Russland.

Eine ebensolche Resolution hatte Russland Ende September im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen blockiert. Von den 15 Mitgliedern des Gremiums hatte Russland mit Nein gestimmt, China, Indien, Brasilien und Gabun hatten sich enthalten. In der UN-Vollversammlung dagegen hat Moskau kein Vetorecht. Die Resolution soll den russischen Präsidenten Wladimir Putin nach dem Willen ihrer Befürworter weiter isolieren und deutlich machen, dass eine weitere Eskalation des Krieges international nur noch mehr Konsequenzen für Russland haben wird. Völkerrechtlich bindend sind die Resolutionen im Gegensatz zu denen des Sicherheitsrates jedoch nicht.

Russland verurteilt Resolutionsentwurf

In einem Resolutionsentwurf, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, wird Russlands „versuchte rechtswidrige Annexionen“ der vier ukrainischen Regionen nach „sogenannten Referenden“ verurteilt. Diese Vorgänge hätten „keine völkerrechtliche Gültigkeit“. In dem Versuch, möglichst viele Stimmen zu bekommen, könnte sich der Text der Resolution in den nächsten Tagen noch ändern. Eine Abstimmung wird für Mitte der Woche erwartet. Um die Resolution zu verabschieden, ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Im März hatten insgesamt 181 der 193 Mitglieder der Vereinten Nationen abgestimmt: 141 mit Ja, fünf mit Nein – Nordkorea, Eritrea, Belarus, Syrien und Russland – und 35 hatten sich enthalten. Die Übrigen haben derzeit kein Stimmrecht.

Der russische Vertreter bei den Vereinten Nationen verurteilte die Resolution als „neuen antirussischen“ Schritt. Wie tief die Gräben sind, machten schon die Vorgänge im Sicherheitsrat deutlich. Indien, das sich im März enthalten hatte, wollte sich vor der Versammlung nicht in die Karten schauen lassen – „aus Gründen der Vorsicht und der Politik“. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hob am Freitag hervor, es komme auf jede Stimme an. Es gibt jedoch Hinweise auf eine abermalige klare Botschaft der UN-Vollversammlung. China und Indien, die sich beide mit Kritik an Russland zurückgehalten hatten, stimmten bei der UN-Vollversammlung im September dafür, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj aus der Ferne sprechen durfte. Auch für Brasilien, das sich im Sicherheitsrat enthalten hatte, äußerte Außenminister Carlos Alberto Franca, es sei wichtig, die Bemühungen für ein sofor­tiges Ende des Krieges fortzusetzen. Der amerikanische Außenminister Antony Blinken begrüßte im September die „be­merkenswerte Einigkeit unter den Mitgliedstaaten“.