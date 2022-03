Die UN und der Ukraine-Krieg : Bloß nicht Farbe bekennen

Die internationale Staatengemeinschaft will Russland in der UN-Generalversammlung isolieren. Dabei ziehen aber nicht alle Länder mit. Die Abweichler China, Indien und Brasilien sind nur drei davon.

Der UN-Sicherheitsrat in New York im Februar Bild: AP

Wassilij Nebensja hat in den vergangenen Tagen schon mehrfach sein schauspielerisches Talent demonstriert. Am Montag legte der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen noch einmal einen theatralischen Auftritt hin. Vor Beginn einer UN-Sicherheitsratssitzung zur humanitären Lage in der Ukraine unterbrach er eine Pressekonferenz mit dem Hinweis, er müsse einen wichtigen Anruf entgegen nehmen. Nach dem Telefonat wandte er sich wieder den versammelten Journalisten zu: Er habe gerade erfahren, dass Washington die Ständige Vertretung seines Landes abermals feindselig behandle. Zwölf russische Diplomaten in New York seien zu unerwünschten Personen erklärt worden; sie müssten bis zum 7. März das Land verlassen. Die Vereinigten Staaten würden damit ihre „Verpflichtungen im Gastlandabkommen grob verletzen“.

Jen Psaki, die Sprecherin des Weißen Hauses, wies indes darauf hin, dass der Schritt schon seit Monaten vorbereitet worden sei; die Vereinten Nationen und die russische Vertretung seien informiert gewesen. Die zwölf Personen seien Mitarbeiter der russischen Nachrichtendienste, welche durch ihre Spionagetätigkeit gegen ihre Aufenthaltsprivilegien verstoßen hätten.

New York war schon vor Wochen zum Nebenschauplatz der Ukraine-Krise geworden. Seit einer Woche demonstriert die Staatengemeinschaft am East River nun, wie sehr sich Moskau durch seinen Angriffskrieg isoliert hat. Das heißt, die Staatengemeinschaft bemüht sich darum, denn nicht alle ziehen mit. Die Bühne verlagerte sich am Montag vom Sicherheitsrat in die Generalversammlung. Die Mitgliedstaaten begannen in einer Dringlichkeitssitzung ihre Debatte über eine Ukraine-Resolution, nachdem Russland eine solche am Freitag im Sicherheitsrat wie erwartet per Veto verhindert hatte. Von den 15 Mitgliedern in dem wichtigsten UN-Gremium hatten elf für den Entwurf gestimmt – China, aber auch Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate enthielten sich. In dem Entwurf sollte Russlands Aggression „verurteilt“ beziehungsweise „bedauert“ werden. Um weitere Gegenstimmen zu verhindern, war der Entwurf am Ende noch entschärft worden.

Als Reaktion auf das Veto wurde am Sonntag die Dringlichkeitssitzung der Generalversammlung angesetzt. Dagegen können die Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates kein Veto einlegen. In der Geschichte der Vereinten Nationen hat es erst zehn solcher Sitzungen gegeben. Deren Resolutionen sind allerdings völkerrechtlich nicht bindend. Mit einem Votum wurde für Mittwoch gerechnet. Die Unterstützer der Resolution, die vor allem aus Europa, Nordamerika und Afrika kommen, erhoffen sich Zustimmung von mehr als hundert Ländern. Sie bedarf einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Staaten. Dass Venezuela, Syrien und Kuba an der Seite Russlands stehen, haben die Verfasser der Resolution eingepreist. Dass China laviert, sich nicht hinter eine von Amerika unterstützte Aktion stellt, aber auch Russland in dieser Situation nicht umarmen möchte, ebenfalls. Immerhin äußerte Pekings UN-Botschafter Zhang Jun, man sei zutiefst besorgt über die jüngsten Entwicklungen. China glaube, dass die Souveränität und territoriale Integrität aller Staaten respektiert werden sollte und unterstütze Verhandlungen Moskaus und Kiews. Der frühere australische Premierminister und China-Kenner Kevin Rudd sieht darin einen „unmöglichen Balanceakt“.

Regelrechte Verärgerung ruft im Westen das Verhalten mehrerer Staaten hervor, die aus realpolitischen Gründen taktieren. Das gilt vor allem für Indien, das von Präsident Joe Biden vergeblich aufgerufen wurde, der „nackten Aggression“ Russlands entgegenzutreten. Die Enthaltung Delhis ist für Washington unangenehm, weil das Land Mitglied des gegen China gerichteten indopazifischen Quad-Bündnisses ist. Washington, aber auch die anderen Mitglieder Japan und Australien fürchten einen Glaubwürdigkeitsverlust. Premierminister Narendra Modi entschied, die traditionell engen Beziehungen seines Landes zu Moskau, die auf die Zeit des Kalten Krieges zurückgehen, nicht zu gefährden.

Die Enthaltung der Vereinigten Arabischen Emirate im Sicherheitsrat hatte einen sehr konkreten Grund: den Jemen-Konflikt. Obwohl Moskau Teheran nahesteht, unterstützten die Russen am Montag die Ausweitung des Waffenembargos gegen die Huthi-Rebellen. Abu Dhabi wollte dieses Votum nicht gefährden. Westliche Vertreter warfen dem Land zynisches Verhalten vor.

Verwunderung ruft im Westen auch Brasilien hervor. Nachdem Botschafter Costa Filho Anfang vergangener Woche die Konfliktparteien lediglich aufgefordert hatte, die Charta der Vereinten Nationen einzuhalten, es aber vermied, Russland als Aggressor zu bezeichnen, stimmte das Land am Freitag der von Amerika und Albanien eingebrachten Resolution zu. Seither beobachteten Diplomaten in New York aber mit Sorge, dass Präsident Jair Bolsonaro sich beeilte, die Neutralität seines Landes hervorzuheben und dabei darauf verwies, dass man von russischen Düngemittellieferungen sehr abhängig sei.

Eher diskret wurde der Fall Israels behandelt. Das Land, das derzeit nicht im Sicherheitsrat sitzt, hatte sich in der vergangenen Woche dagegen entschieden, als Ko-Sponsor der Resolution aufzutreten, was 87 andere Staaten getan hatten. Hintergrund ist die Sicherheitskoordination, die Israel mit Russland in Syrien seit dessen Intervention 2015 pflegt. Man glaubte, Washington habe Verständnis für die Position. Amerikas UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield übermittelte am Freitag ihrem israelischen Kollegen allerdings die Enttäuschung der Biden-Regierung. In der Generalversammlung wollte Israel die Resolution unterstützen.