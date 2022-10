Ukrainisches Getreide : Russische Drohung gegen Frachtschiffe

Zwölf Frachter mit mehr als 354.000 Tonnen ukrainischen Landwirtschaftsprodukten an Bord sollen am Montag die drei ukrainischen Häfen Odessa, Tschornomorsk und Juschne verlassen haben. Das teilte das ukrainische Verkehrsministerium mit.

Obwohl Russland das En­de Juli geschlossene Abkommen zur Ausfuhr ukrainischen Getreides durch einen humanitären Korridor im Schwarzen Meer am Samstag ausgesetzt hat, haben die Delegationen der Vereinten Nationen, der Türkei und der Ukraine im Ge­meinsamen Koordinationszentrum (JCC) am Montag wie in den vergangenen drei Monaten die Routen für Frachtschiffe abgestimmt, die Getreide aus ukrainischen Häfen transportieren sollen. Vier weitere Schiffe seien von Prüfern des JCC am Sonntagabend inspiziert worden und dürften nun die ukrainischen Häfen ansteuern, teilte die ukrainische Regierung mit.

Im JCC setzen seit Ende Juli in Istanbul Vertreter der Ukraine, Russlands, der Türkei und der UN das Abkommen um, das am 19. November auslaufen würde, wenn sich die vier Seiten nicht auf eine Verlängerung verständigen. Aus Kiew und Istanbul hieß es, Vertreter der Türkei und der UN verhandelten mit Russlands Delegation über eine Fortsetzung der „Getreideinitiative“. Dazu passte, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der im Juli wesentlichen Anteil am Zustandekommen des „Deals“ gehabt hatte, am Montag erklärte, dass die Ar­beit daran weiterlaufe, ungeachtet der russischen Entscheidung.

Russland steht mit der Türkei und den UN in Kontakt

Moskau reagierte auf die Unbotmäßigkeit mit einer kaum verkappten Drohung: Ohne Russlands Teilnahme werde die Ausfuhr des Getreides kaum möglich sein, sagte Dmitrij Peskow, der Sprecher von Präsident Wladimir Putin. Wenn Russland sage, dass es unmöglich sei, „die Sicherheit der Schifffahrt in den be­zeichneten Gegenden zu garantieren“ – also dem für die Ausfuhr genutzten Korridor –, erhalte das Abkommen „einen anderen Charakter: viel riskanter, gefährlicher und weniger garantiert“, sagte Peskow.

Russland hat das Abkommen offiziell wegen eines Angriffs mit Luft- und Wasserdrohnen auf den Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol auf der annektierten Krim ausgesetzt. Das Verteidigungsministerium gab an, dass die Schwarzmeerflotte – die seit dem Frühjahr die ukrainischen Häfen blockiert und an dem derzeit besonders intensiven Beschuss ukrainischer Ziele be­teiligt ist – eingesetzt werde, um die Getreidetransporte zu sichern.

Peskow warf nun der Ukraine vor, eine „Atmosphäre der Sicherheit zu unterminieren“ und so das Abkommen zu bedrohen. Die Kontakte zur Türkei und zu den UN gingen weiter, hob Putins Sprecher hervor; noch am Wochenende hatte er geäußert, derzeit seien keine Kontakte zu Erdogan geplant.

Manches spricht dafür, dass die Kontakte gewünscht sind und Russland das Thema Getreide – und damit letztlich Hunger – als Hebel nutzen will, um sich im Gespräch zu halten. Die Aussetzung des Abkommens konterkariert aber Putins Bemühungen, sich als Fürsprecher von Ländern etwa in Afrika zu gerieren, die eine „neue Weltordnung“ wollten.Steigende Getreidepreise sind für sie fa­tal, und Russlands Angebot, Lücken mit eigenem Getreide zu stopfen (das indes Medienrecherchen zufolge zum Teil aus der Ukraine gestohlen wird), stoßen an logistische Hürden, wohl auch, weil sich westliche Unternehmen weigern, mit rus­sischen Marktteilnehmern zusammenzuarbeiten.

Russland steht vor einem Dilemma

Offenkundig um seine Anfang September mit einem Wutausbruch eingeleitete Kritik am Istanbuler Abkommen abzufedern, mit dem „die ärmsten Länder“ sowie Russland „übers Ohr gehauen“ worden seien, hatte Putin Mitte September auf einem Gipfel in Usbekistan geäußert, Russland sei bereit, „Entwicklungsländern“ 300.000 Tonnen russischer Düngemittel „kostenlos“ zu übergeben.

Landwirtschaftsminister Dmitrij Patruschew (ein Sohn des Putin-Weggefährten und Sekretärs des Nationalen Sicherheitsrats, Nikolaj Patruschew) legte am Sonntag im Staatsfernsehen nach: Russland, das „im­mer ein zuverlässiger Partner war und bleibt“, sei bereit, „den ärmsten Ländern“ in den kommenden vier Monaten 500.000 Tonnen Getreide „kostenlos“ zu liefern. Patruschew lobte zugleich die Türkei als „unseren zuverlässigen Partner“. Einlösungen der Versprechen Pu­tins wie Patruschews sind bisher nicht bekannt geworden.

Doch zeigen die Vorstöße das Dilemma, vor dem Russland steht: Der Ukraine nach Kräften zu schaden, ohne die teils umworbenen (Afrika), teils schwierigen (Türkei) Partner zu verprellen. Dass es Putin bisher nicht gelungen ist, sich zu einem neuen Führer des Globalen Sü­dens aufzuschwingen, hat sich vor Kurzem bei der Abstimmung über eine Resolution in der UN-Vollversammlung in New York gezeigt: 143 Staaten stimmten nach der Annexion weiterer ukrainischer Gebiete durch Russland für die Unterstützung der territorialen Integrität der Ukraine, unter ihnen viele afrikanische; sogar Länder mit russischer Präsenz wie Mali und die Zentralafrikanische Repu­blik wählten eine Enthaltung (Gegenstimmen kamen nur aus Russland selbst, Belarus, Nordkorea, Syrien und Nica­ragua).

Putin muss derzeit entscheiden, ob er Mitte November den G-20-Gipfel in Indonesien besucht oder dies lieber lässt, etwa weil er dort isoliert erscheinen könnte. Die Diskussion über das Getreideabkommen könnte so ein Versuch sein, ein Thema des Gipfels vorab zu bestimmen – und so einen aus Kreml-Sicht gesichtswahrenden Rahmen für eine mögliche Absage zu schaffen.