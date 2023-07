Aktualisiert am

Arbeiter verladen Lebensmittellieferungen am 10. Juli an der türkisch-syrischen Grenze. Bild: AFP

Das diplomatische Ringen um grenzüberschreitende humanitäre Hilfe nach Syrien ist abermals zu einer Kraftprobe mit Russland geworden. Moskau verhinderte am Dienstag mit einem Veto im UN-Sicherheitsrat einen Kompromissvorschlag, mit dem Lieferungen aus der Türkei in das syrische Erdbebengebiet für weitere neun Monate erlaubt werden sollten. Dies hätte den Hilfsorganisationen erlaubt, langfristiger und auch für die harten Wintermonate zu planen. Russland, Schutzmacht des syrischen Machthabers Baschar al-Assad, will die Genehmigung nur um sechs Monate verlängern, erhielt aber nicht genügend Stimmen für einen eigenen entsprechenden Vorschlag.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Der russische UN-Botschafter Wassilij Nebenzia droht jetzt damit, die Hilfslieferungen für Millionen von Notleidenden vollständig zu blockieren, die in den von Assad-Gegnern kontrollieren Regionen im Nordwesten Syriens leben. Deren Lage hat sich nach dem verheerenden Erdbeben im Frühjahr noch einmal deutlich verschlechtert. Moskau könne den grenzüberschreitenden Mechanismus auch einfach stoppen, sagte Nebenzia.

Washington kritisierte das russische Veto als einen „Akt äußerster Grausamkeit“. Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield verglich Moskau mit einem „Schlägertypen auf dem Schulhof“, der allen anderen seinen Willen aufzwingen wolle. Ein Sprecher eines „enttäuschten“ UN-Generalsekretärs António Guterres forderte die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats in einer Erklärung auf, ihre Bemühungen für eine Lösung zu verdoppeln.

Helfer fürchten katastrophale Auswirkungen

Scharfe Kritik kam von Hilfsorganisationen. David Miliband, Präsident des International Rescue Committee, verurteilte das russische Veto und erklärte: „Die Ratsmitglieder sollten sich von humanitären Erfordernissen und nicht von politischen Erwägungen leiten lassen und sicherstellen, dass Syrer in Not, wo immer sie sich befinden, auf dem direktesten Weg erreicht werden können.“

Russland versucht den Griff seines Schützlings Assad auf die viele Milliarden Dollar schwere humanitäre Hilfe zu stärken und behindert daher nach Kräften Lieferungen aus dem Ausland, auf die Assad keinen Zugriff hat. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Grenzübergänge, die für Lieferungen genutzt werden dürfen, auf Betreiben Moskaus von vier auf einen verringert worden. Hunderte Lastwagen passieren täglich den Grenzübergang Bab al-Hawa mit Hilfsgütern, um die etwa 2,7 Millionen bedürftigen Zivilisten mit dem Nötigsten zu versorgen. Inzwischen hat sich Russland darauf verlegt, den Zeitraum der Genehmigungen verkürzen, was vernünftige Planungen nach Einschätzung von Helfern unmöglich macht.

Die Organisation „Care“ sprach in einer Erklärung von einem „Tiefpunkt in der humanitären Bilanz des Sicherheitsrats“ und warnte vor „katastrophalen“ Auswirkungen, sollte die Blockade nicht gelöst werden. „Innerhalb weniger Wochen werden lebenswichtige Güter und Dienstleistungen knapp und noch weniger erschwinglich sein. Dies betrifft Nahrungsmittel, sauberes Wasser, lebenswichtige Gesundheitsdienste, menschenwürdige Unterkünfte, Schutzdienste und auch Bildung.“

Mehr zum Thema 1/

Etwa 4,5 Millionen Menschen, fast drei Viertel von ihnen Kinder und Frauen, harren im Nordwesten Syriens aus, der von Islamistenmilizen beherrscht wird. Laut UN-Angaben bedeutet die Blockade nicht, dass akute Versorgungsengpässe drohten. Ihre Hilfsorganisationen haben demnach Vorräte vor Ort gelagert, um den Bedarf weiterhin decken zu können. Bis zum 13. August können die UN außerdem zwei Übergänge nutzen, die das Regime nach dem Erdbeben geöffnet hatte.

Die neue Konfrontation im UN-Sicherheitsrat, wo die grenzüberschreitende Hilfe immer wieder zum Gegenstand diplomatischer Kräftemessen wird, wirft aber ein Schlaglicht auf ein Dilemma der Geberländer: Das Assad-Regime nutzt die humanitäre Hilfe zum eigenen Machterhalt; das haben mehrere Studien unmissverständlich belegt. Es zweigt Geld ab und manipuliert die Verteilung von Gütern. Günstlinge Assads verdienen an den UN-geführten Operationen kräftig mit. In westlichen Regierungen herrscht schon länger Frustration darüber, dass sich die UN dem nicht entgegenstellen. Es wird diskutiert, ob und wie sich die Syrien-Hilfe unabhängiger von den Vereinten Nationen organisieren ließe.