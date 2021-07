Nach Tauziehen mit Russland : UN-Sicherheitsrat einigt sich auf Verlängerung der Syrien-Hilfe

Ein Flüchtlingslager in Syrien nahe der türkischen Grenze in Atma in der Provinz Idlib im April 2020 Bild: AP

Der UN-Sicherheitsrat hat die Fortsetzung grenzüberschreitender humanitärer Hilfe der UN-Organisationen nach Syrien gebilligt. Nach den Worten der amerikanischen UN-Botschafterin Linda Thomas Greenfield darf der Übergang Bab al-Hawa an der türkisch-syrischen Grenze ein weiteres Jahr für UN-Hilfslieferungen genutzt werden, die nicht die Genehmigung des syrischen Regimes von Baschar al-Assad brauchen. Nach Angaben von Hilfsorganisationen ist das aber nicht garantiert. Es soll demnach die Möglichkeit bestehen, die Hilfslieferungen nach sechs Monaten wieder zu stoppen.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Der Grenzübergang von Bab al Hawa ist das letzte Nadelöhr für UN-Hilfe, die aus der Türkei nach Syrien verbracht wird. Auf diese Weise werden Millionen Menschen in der von Islamisten beherrschten nordwestsyrischen Provinz Idlib und in angrenzenden Regionen versorgt. Laut UN-Angaben passieren dort durchschnittlich 1000 Lastwagen im Monat die Grenze. Zwar wären türkische oder andere Hilfslieferungen so oder so möglich, aber ein Wegfall der UN-Hilfen wäre nach Einschätzung von Fachleuten bei Weitem nicht aufzufangen. In den vergangenen Tagen hatte es daher eine Vielzahl dringender Appelle von Hilfsorganisationen, den Zivilisten im Nordwesten Syriens nicht die letzte Lebensader zu kappen. Der Sprecher des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) hatte erklärt, es stünden „Millionen von Menschenleben auf dem Spiel“.

Mehr zum Thema 1/

Der Entscheidung in New York war – wie schon in vorigen Fällen – ein diplomatischer Nervenkrieg vorausgegangen. Russland, neben Iran Assads wichtigste Schutzmacht und Vetomacht im Sicherheitsrat, hatte lange auf einen vollständigen Stopp beharrt und erst in den vergangenen Tagen Kompromissbereitschaft signalisiert. Moskau will die grenzüberschreitende Hilfe, so gut es geht, unterbinden, um Assads Autorität und seinen Einfluss auf die internationale Syrien-Hilfe weiter zu stärken. So ist auf russisches Betreiben und mit der Unterstützung Chinas die grenzüberschreitende Hilfe, die im Juli 2014 erstmals vom UN-Sicherheitsrat genehmigt worden war, immer weiter eingeschränkt worden. Ursprünglich waren dafür vier Grenzübergänge geöffnet: neben dem Übergang Bab al-Hawa ein weiterer an der syrisch-türkischen Grenze, einer nach Jordanien und einer an der irakisch-syrischen Grenze, über den der von kurdischen Kräften kontrollierte Nordosten Syriens versorgt wurde.

Für Hilfsorganisationen ist es enorm schwierig, die nur noch über den Bab-al-Hawa-Übergang verbrachten Hilfslieferungen in den von Rebellen kontrollierten Gegenden im Norden Syriens zu verteilen. Routen führen durch das Herrschaftsgebiet zum Teil rivalisierender islamistischer und extremistischer Gruppen. In den Kurdengebieten im Nordosten ist die Lage besonders heikel, weil dort keine Lieferungen aus der Türkei ankommen. Ankara sieht die dort herrschenden, eng mit der PKK-Organisation verbündeten Kräfte als Terroristen an und bekämpft sie militärisch.

So mischte sich in die Erleichterung am Freitag auch Kritik. David Miliband, Chef der Hilfsorganisation „International Rescue Comittee“ kritisierte, dass der Grenzübergang aus dem Irak in den Nordosten Syriens trotz der zunehmenden Not geschlossen bleibt. Frontüberschreitende Hilfe, also Lieferungen aus den Regionen, die das Assad-Regime kontrolliert, gibt es nicht. Berichte von Diplomaten und Menschenrechtsorganisation beklagen übereinstimmend, dass das Regime die humanitäre Hilfe manipuliert und diese für die Sicherung von Assads Herrschaft und die Fortsetzung des Krieges missbraucht. Der syrische Präsident hat in der Vergangenheit Rebellengebiete gezielt ausgehungert und zivile Infrastruktur wie Krankenhäuser zerstört.

F.A.Z. Machtfrage – Der Newsletter zur Bundestagswahl jeden Dienstag ANMELDEN

Die Not in ganz Syrien ist größer denn je. Laut WFP wissen schätzungsweise 12,4 Millionen Syrer, also fast 60 Prozent der Bevölkerung, nicht, was sie am nächsten Tag essen werden. Zwar ist die Lage in den Rebellengebieten weitaus dramatischer, aber auch in den vom Regime kontrollierten Regionen herrscht große Not, weil die Wirtschaft zusammengebrochen ist und die Preise explodiert sind. Die Hungerkrise wird zudem durch eine Dürre verschärft, von der die diesjährige Ernte massiv beeinträchtigt ist. Nach Angaben der UN-Landwirtschaftsorganisation FAO konnten außerdem wegen Treibstoffmangels Felder nicht bewässert werden. Zudem hat die Corona-Pandemie hat die Not der Menschen in Syrien weiter verschärft.