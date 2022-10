UN-Resolution zu Russland : Klarer hätte die Botschaft an Putin kaum sein können

Es ist eine Botschaft, wie die westlichen Staaten sie sich gewünscht hatten: 143 der 193 Mitglieder der UN-Vollversammlung stimmten am Mittwoch für die Resolution, die die russische Annexion vier ukrainischer Gebiete verurteilt und für ungültig erklärt. Sie ist, wenn auch nicht völkerrechtlich bindend, ein klares Zeichen an Russland, dass die internationale Allianz gegen Wladimir Putin mit jedem Monat des Krieges und jedem Kriegsverbrechen in der Ukraine wächst. Die Abstimmung in New York galt als Test: Wie kriegsmüde ist die Weltgemeinschaft? Wie groß die internationale Solidarität mit der Ukraine wirklich?

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Als die elfte Dringlichkeitssitzung der Vereinten Nationen, die erstmals im Februar nach dem russischen Angriff auf die Ukraine tagte, zu Beginn der Woche abermals zusammentrat, hatte Moskau gerade schwere Raketenangriffe zivile Einrichtungen in Kiew und anderen Städten verübt. UN-Generalsekretär António Guterres sprach von einer „weiteren inakzeptablen Eskalation des Krieges“. Russland beklagte in New York „Spaltung der UN“, bezeichnete die Resolution als Provokation des Westens. Wenige Minuten vor der Abstimmung warf der UN-Botschafter Wassili Nebensja den Amerikanern und der NATO vor, sie interessierten sich nur für die Verletzung von Grenzen, wenn es um die eigenen Interessen gehe. So habe Präsident Joe Biden etwa Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs Hilfe zugesagt. Den Vereinigten Staaten sei „kein Territorium heilig“.

„Bedrohung für den Weltfrieden“

Doch am Ende überwog in New York das, was die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock vorhergesagt hatte. „Russlands Strategie der gewaltsamen Annexion und der nuklearen Erpressung ist eine Bedrohung für den Weltfrieden“, schrieb Baerbock am Mittwoch auf Twitter. Sie wisse von vielen Kollegen, dass diese Ansicht „auf der ganzen Welt geteilt wird“. Mit 143 Ja-Stimmen für die Resolution übertraf die UN-Vollversammlung das Ergebnis von Anfang März, das als Messlatte für den Erfolg galt. Unmittelbar nach Kriegsbeginn hatte die Generalversammlung Russlands Angriff auf die Ukraine mit 141 Stimmen verurteilt. Wegen des noch frischen Entsetzens hätten sich damals besonders viele Staaten für die Resolution ausgesprochen, mutmaßten Diplomaten und gaben für die aktuelle Abstimmung schon um die hundert Stimmen als Erfolg aus – eine Prognose, die nun weit übertroffen wurde. Für einen Erfolg war eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen nötig.

Die fünf Nein-Stimmen am Mittwoch kamen von Russland, Belarus, Syrien, Nordkorea und Nicaragua, keine davon überraschend. China, Indien und Südafrika wichen nicht von ihrem bisherigen Kurs ab, sich nicht öffentlich gegen Russland zu positionieren, obwohl sich alle drei Länder am Mittwoch „entsetzt“ von der Eskalation gezeigt hatten. „Wir dürfen die Tür für Dialog nicht schließen“, sagte Chinas Repräsentant vor der Abstimmung und verurteilte eine „Kalter-Krieg-Mentalität“. Man müsse die Welt vor der Spaltung bewahren, dürfe kein Land bedrängen, sich für eine Seite zu entscheiden. „Dieser Entwurf wird nicht dabei helfen”, begründete er die Enthaltung der Chinesen.

Auch die indische UN-Vertreterin forderte mehr Dialog und Friedensgespräche, dies sei „die einzige Antwort“. Indien unterstütze alle Schritte, die deeskalierten. In dem Entwurf seien jedoch viele dringliche Probleme nicht angesprochen worden, deswegen enthalte man sich. Vor der Abstimmung hatte Indien sich aus „politischen und Vernunftgründen“ geweigert, seine Entscheidung publik zu machen.

Mehr zum Thema 1/

Eine ähnliche Beschlussvorlage zur Annexion der Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja hatte Russland Ende September im UN-Sicherheitsrat mit seinem Veto blockiert; sie wäre völkerrechtlich bindend gewesen. Doch auch hier sprachen sich zwei Drittel der 15 Mitglieder für eine Verurteilung der Annexion aus. Neben dem russischen Veto enthielten sich Brasilien, China, Indien und Gabon. In der UN-Vollversammlung hat kein Staat ein Vetorecht.

Auch für die Vereinten Nationen als Institution, über deren dringend notwendige Reform seit Jahren gesprochen wird, ist die Abstimmung ein Erfolg. Während der Debatte am Mittwoch hatte Frankreichs Vertreter gesagt, diese lasse sich in einem Satz zusammenfassen: „Wollen wir die Grundsätze der UN-Charta verteidigen?“ Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield sagte, es um die „Grundlagen dieser Institution.“ Am Dienstag hatte sie hervorgehoben, es handele sich bei der Resolution nicht um einen „Wettbewerb zwischen Russland und den Vereinigten Staaten“, auch nicht um „Parteinahme“, sondern um die Verteidigung der UN-Charta.