Die Ukraine will zum Jahrestag des Kriegsausbruchs möglichst viele Staaten zur Verurteilung der russischen Invasion bewegen. Gemeinsam mit ihren Verbündeten, darunter auch Deutschland, hat sie dazu einen neuen Resolutionsentwurf zur Abstimmung in der UN-Vollversammlung eingereicht, über den derzeit verhandelt wird.

In New York heißt es, der Entwurf sei bewusst allgemein formuliert, um eine möglichst breite Koalition zu schaffen. Damit will man an frühere Resolutionen wie die vom Oktober 2022 anknüpfen, in der eine historische Mehrheit (143 der insgesamt 193 UN-Mitgliedstaaten) den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilte. Je konkreter die Forderungen, so die Erfahrung in New York, desto kleiner wird die Zahl derjenigen, die sie unterstützen.

Der neue Entwurf soll vor allem einen Friedensschluss weiter vorantreiben. Als Bedingung dafür gilt die Sicherstellung der Souveränität, der Unabhängigkeit und der territorialen Integrität der Ukraine – und damit der Rückzug der russischen Truppen hinter die international anerkannten Grenzen der Ukraine. Die Bemühungen aller Mitgliedstaaten, die „Grundsätze für einen umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine“ im Sinne der UN-Charta zu erreichen, sollen laut Resolutionsentwurf massiv verstärkt werden. Ein detaillierter Plan zur Umsetzung von Friedensverhandlungen ist laut UN-Diplomaten allerdings nicht zu erwarten.

Verurteilung der negativen Folgen des Kriegs

Auch ein konkreter Bezug zu dem Zehn-Punkte-Friedensplan, den der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während des G-20-Gipfels auf Bali im vergangenen November vorgelegt hat, soll in der Resolution ausdrücklich nicht hergestellt werden. In New York befürchtet man, dass einige Länder, die den russischen Angriff zwar grundsätzlich verurteilen, einem Teil der von Selenskyj formulierten Forderungen skeptisch gegenüberstehen und eine Zustimmung deshalb verweigern könnten. Dazu zählen etwa Punkte wie eine euro-atlantische Sicherheitsarchitektur mit Garantien für die Ukraine, die der ukrainische Präsident in seinem Plan verlangt hatte.

Hingegen sollen viele Forderungen, die bereits in früheren Resolutionen festgeschrieben wurden, durch die abermalige Abstimmung der Weltgemeinschaft nochmals bekräftigt werden. Die nächste Dringlichkeitssitzung der Vollversammlung beginnt am 22. Februar. Über die Resolution soll dann voraussichtlich am Abend des 23. Februar abgestimmt werden, also einen Tag vor dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine.

In der Resolution soll es auch darum gehen, die negativen Folgen des Krieges für große Teile der Welt klar zu verurteilen und alle Mitgliedstaaten ausdrücklich dazu aufzufordern, aktiv für Lösungen einzutreten. Zu den Folgen zählen etwa steigende Energiepreise, Energieengpässe oder Nahrungsmittelknappheit. Leidtragende sind vor allem die Länder des Globalen Südens, die man so für die Verurteilung des russischen Angriffskrieges zu gewinnen versucht.

Baerbock wird nach New York reisen

Die Resolution wäre bereits die sechste, die seit Ausbruch des Krieges im Februar 2022 in der UN-Vollversammlung verabschiedet wurde. Bei der Abstimmung im Oktober 2022, in der 143 Staaten die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands von vier ukrainischen Gebieten verurteilten, stimmten fünf Länder dagegen: Russland, Belarus, Syrien, Nicaragua und Nordkorea. 35 Nationen enthielten sich, darunter China, Indien, Südafrika und Pakistan. Zwei weitere Resolutionen erhielten ähnlich große Zustimmung.

Die bisher letzte, weitaus konkreter formulierte Abstimmung in der UN-Vollversammlung am 14. November 2022 fiel hingegen weniger eindeutig aus: Nur 94 Staaten stimmten für die Resolution, die forderte, Russland für die Kriegsverbrechen in der Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen, einschließlich der Zahlung von Reparationen für die weitreichenden Schäden im Land und für die während des Krieges getöteten und verletzten Ukrainer. Beobachter führten das vor allem auf die Abhängigkeit vieler Staaten von Moskau zurück, aber auch auf eine allgemeine „Kriegsmüdigkeit“.

Für die Resolution vom 7. April letzten Jahres, die forderte, Russland aus dem UN-Menschenrechtsrat in Genf auszuschließen, stimmten ebenfalls nur 93 Länder. Die beiden Abstimmungen, die jeweils das Ziel einer Zweidrittel-Mehrheit erreichten, wurden dennoch gemeinhin als Erfolg gewertet. In New York hofft man nichtsdestotrotz darauf, bei der nächsten Abstimmung wieder mehr Länder überzeugen zu können. Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock möchte mit einer Reise nach New York für möglichst große Unterstützung werben.

Israel signalisiert Zustimmung

Israel beispielsweise hat bereits seine Zustimmung signalisiert. Der israelische Außenminister Eli Cohen sicherte am Donnerstag bei einem Besuch in Kiew seine Unterstützung für die „Friedensinitiative“ zu, die zum Jahrestag der Invasion bei den Vereinten Nationen vorgestellt werden solle und den Abzug russischer Truppen von ukrainischem Territorium vorsehe. Namentlich erwähnte er die geplante Resolution in der UN-Vollversammlung nicht. Bei der Abstimmung über die Resolution zu russischen Kriegsverbrechen und Reparationszahlungen im November hatte sich das Land noch enthalten. Womöglich hatte das aber damit zu tun, dass die Ukraine ihrerseits zuvor eine palästinensische Resolution unterstützt hatte.

Anders als Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats sind die Resolutionen der Vollversammlung rechtlich nicht bindend. Im Sicherheitsrat, der das nächste Mal zum Jahrestag des Kriegsausbruchs am 24. Februar zusammenkommt, hat Russland allerdings ein Vetorecht. Abstimmungen in der Vollversammlung kann es dagegen nicht blockieren.

Neben der Ukraine wurde der neue Resolutionsentwurf von den 27 EU-Staaten, Amerika, Kanada, Großbritannien, Australien, Japan, Korea, Guatemala, der Türkei, der Republik Moldau und Albanien eingebracht. Ein afrikanischer Staat fehlt unter den Initiatoren.