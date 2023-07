Aktualisiert am

Noch ist die Katastrophe nicht abgewendet. „Es kann jeden Tag etwas passieren“, sagt der Umweltschutzfachmann Musaed Aklan von der jemenitischen Denkfabrik Sanaa Center for Strategic Studies. In den Gewässern seines Heimatlandes spielt sich eine riskante Bergungsaktion ab. Auf hoher See werden mehr als eine Millionen Barrel Erdöl von einem Seelenverkäufer auf einen anderen Tanker gepumpt.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Seit acht Jahren schon dümpelt die FSO-Safer verlassen wenige Kilometer vor der Westküste. Niemand hat das rostige Ungetüm in dieser Zeit gewartet, das UN-Generalsekretär António Guterres als „die womöglich größte Zeitbombe der Welt“ bezeichnet hat. Die FSO-Safer, ein Tanker, der 1987 zu einer Art schwimmendem Öllager umgerüstet wurde, hatte 1,14 Millionen Barrel geladen.