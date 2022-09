Angriff auf die Ukraine : UN-Kommission wirft Russland Kriegsverbrechen vor

Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind nach Feststellung einer UN-Untersuchungskommission Kriegsverbrechen begangen worden. Das sagte der Vorsitzende des Gremiums, das von den Vereinten Nationen eingesetzt worden ist, der Norweger Erik Møse, am Freitag in Genf vor dem UN-Menschenrechtsrat. Täter nannte er jedoch nicht ausdrücklich, sondern Opfer.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien.

Møse verwies auf Luftangriffe auf bewohnte Gebiete, eine große Anzahl an Erschießungen und die Massengräber, die in vormals von russischen Truppen besetzten und von ukrainischen Kräften zurückeroberten Gebieten vorgefunden worden sind. Es gebe auch Fälle, in denen Kinder „vergewaltigt, gefoltert und illegal festgehalten“ worden seien.

Die „Unabhängige Internationale Untersuchungskommission zur Ukraine“ ist im März dieses Jahres durch eine Resolution des UN-Menschenrechtsrats aufgestellt worden. Sie soll allen Vorwürfen über Menschenrechtsverletzungen und ähnlichen Verbrechen „im Zusammenhang mit der Aggression gegen die Ukraine durch die Russische Föderation“ nachgehen, wie es im Auftrag heißt. Neben dem früheren Vorsitzenden des UN-Kriegsverbrechertribunals für Ruanda, Møse, gehören der Kommission die bosnische Ombudsfrau Jasminka Džumhur an sowie der Kolumbianer Pablo de Greiff, ein früherer UN-Menschenrechtsberichterstatter.

Russland nahm an der Sitzung in Genf nicht teil, es hat es auch abgelehnt, mit der Kommission zu kooperieren. Møse betonte, dass die Kommission in ihrer Arbeit unabhängig und unparteiisch sei. Er führte auch zwei Fälle von misshandelten russischen Soldaten an. "Obwohl es nur wenige dieser Fälle gibt, werden wir diesen weiterhin nachgehen", sagte er.