Uiguren in Xinjiang : UN-Bericht prangert „schwere Menschenrechtsverletzungen“ in China an

Mitglieder der uigurischen und kasachischen Gemeinschaften versammeln sich am 26. Juli 2022 zu einem Protest in der Nähe des Hauptsitzes der Vereinten Nationen in New York, um auf den bevorstehenden Bericht über Menschenrechtsverletzungen in der chinesischen Region Xinjiang aufmerksam zu machen. Bild: EPA