Umgang mit der Pandemie : Wo China sein Ansehen beschädigt

Egal ob in Europa, Amerika, Asien oder Afrika: Mit seinem Verhalten in der Corona-Krise beschädigt China sein Ansehen, das Misstrauen gegen seinen Vormachtanspruch wächst. Ein Überblick von unseren Autoren weltweit.

Vereinigte Staaten: Eine neue Dimension der Rivalität

In den vergangenen Wochen hat der amerikanische Präsident immer wieder seine „Enttäuschung“ über China geäußert. Der Vorwurf, die chinesischen Behörden hätten die Ausbreitung der Corona-Pandemie an der Quelle stoppen können – was sie aber aus Dummheit, Unfähigkeit oder mit Absicht nicht getan hätten –, gipfelte in dem Satz: „Wir könnten die Beziehungen komplett abbrechen.“ Und für den Schaden, der den Vereinigten Staaten als Folge der Pandemie entstanden ist und noch entstehen wird, stellt er Peking schon Entschädigungsforderungen in Aussicht.

Diese wie auch immer ernstgemeinte Rechnung, die eher eine Abrechnung ist, und die Krise, deren Teil sie ist, bilden den vorläufigen Tiefpunkt im amerikanisch-chinesischen Verhältnis. Seit dem Wahlkampf 2016 hat Donald Trump China die Hauptschuld am Niedergang des verarbeitenden Gewerbes in den Vereinigten Staaten und damit am Abbau von Millionen Arbeitsplätzen überwiegend in den alten Industriegebieten des Mittleren Westens gegeben. Es war daher fast logisch, dass er die Handelsbeziehungen zum wichtigsten Schauplatz in der bilateralen Auseinandersetzung machte. Trump legte rhetorisch die Rüstung des Handelskriegers an und verhängte Strafzölle gegen chinesische Importe. China allerdings zog meistens nach. Eine Teileinigung zu Jahresbeginn brachte nur vorübergehend Entspannung, zumal die chinesische Importpraxis bislang hinter den Zusagen bleibt.