Umgang mit der Corona-Pandemie : Wen werden die Schweden verantwortlich machen?

Bitte Rücksicht nehmen: ein Schild in der Metro in Stockholm Bild: AFP

Es ist nicht so, dass den Schweden nichts gelungen wäre auf ihrem Weg durch die Corona-Pandemie. So hatte das Königreich die Schulen bis zur gymnasialen Oberstufe in der ersten Welle offen gelassen, als die meisten anderen Länder sie geschlossen hatten – und trotz steigender Infektionszahlen in der zweiten Welle versuchen nun viele, es den Schweden nachzumachen. Darüber hinaus aber taugt der schwedische Sonderweg nicht zum Vorbild.

Das scheint auch den Schweden klarzuwerden, da sie die zweite Welle mit voller Wucht getroffen hat. Längst wird nachjustiert, längst gibt es strengere Vorgaben und Einschränkungen, und immer weniger besonders mutet der schwedische Weg an. Daraus lassen sich zwei Lehren ziehen: Das Virus fordert alle Gesellschaften in ähnlichem Maße, und die Wahl der erfolgversprechenden Maßnahmen ist begrenzt. Schließlich: Die Politik muss die Verantwortung für den Kurs übernehmen.