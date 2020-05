Umgang mit Corona-Krise : Wer zahlt den Preis für Schwedens Sonderweg?

Alles wie immer? In Schweden sind Restaurants wie dieses in Stockholm auch in Pandemie-Zeiten geöffnet. Bild: AFP

Es ist nicht so, dass sich gar nichts verändert hätte. Natürlich komme jetzt nicht mehr so viel Besuch, sagt Margareta Lundin, und ihr Sohn kauft für sie und ihren Mann ein. Aber man muss ja nicht ständig raus und etwas einkaufen, erzählt sie am Telefon. Manchmal trifft sie sich mit Freunden, sie sitzen im Garten und reden über dieses und jenes, immer schön auf Abstand. „Vieles ist doch so, wie es immer war“, sagt Margareta. Nur ihr Mann Owe, seit Jahrzehnten Lokalpolitiker in ihrer kleinen schwedischen Gemeinde, muss nun alle Besprechungen digital führen, und natürlich geht es da immer um das Coronavirus. So etwas habe er auch noch nicht erlebt.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Margareta und Owe Lundin, 1940 und 1943 geboren, gehören zur Risikogruppe. Die schwedischen Behörden empfehlen Menschen über 70 Jahren, zu Hause zu bleiben und die sozialen Kontakte zu unterbinden, soweit es möglich ist. Das fällt den beiden nicht schwer. Sie leben mitten in Schweden, in einem Haus in einem winzigen Ort, Svenljunga, hinter ihrer Straße beginnt der Wald. „Wir haben viel Platz und kommen uns auch sonst nicht zu nah, wenn wir es nicht wollen“, sagt sie. Das Coronavirus scheint weit weg, auch wenn es in der Gemeinde schon Infektionen gegeben haben soll. Margareta sagt, sie vertraue auf die Behörden, darauf, dass sie den richtigen Weg durch die Corona-Krise finden. Nur wenn sie Bilder aus Stockholm sieht, auf denen Menschen dicht an dicht durch die Straßen ziehen oder die Sonne genießen, ärgert sie das. „Man kann doch nicht nur an sich selbst denken.“