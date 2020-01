Umfrage : Deutsche bleiben uneins bei Flüchtlingsfrage

Die Deutschen sind nach wie vor gespalten in der Frage, wie viele Flüchtlinge im eigenen Land aufgenommen werden sollen. Nach einer am Freitag in Köln veröffentlichten Umfrage der ARD sind 42 Prozent der Wahlberechtigten der Ansicht, dass Deutschland künftig so viele geflüchtete Menschen aufnehmen sollte wie derzeit. Dagegen äußerten 40 Prozent, es sollten weniger Flüchtlinge aufgenommen werden. Gut jeder Zehnte (11 Prozent) gibt an, Deutschland sollte mehr Flüchtlingen Zuflucht gewähren.

Eine restriktivere Flüchtlingspolitik wird im Osten häufiger befürwortet als im Westen: In den ostdeutschen Bundesländern fordern 50 Prozent der Befragten, dass Deutschland weniger Flüchtlinge aufnimmt, in den westlichen Bundesländern sind es 38 Prozent. Bei der gleichen Umfrage im September 2015 waren 37 Prozent der Bundesbürger für die Aufnahme gleich vieler, 33 Prozent für die Aufnahme von weniger und 22 Prozent für die Aufnahme von mehr Flüchtlingen

In der Wählergunst konnten der Umfrage zufolge Grüne und SPD zulegen. Beide verbesserten sich um jeweils einen Punkt auf 24 (Grüne) beziehungsweise 14 Prozent (SPD). Die Union verliert einen Punkt, bleibt mit 26 Prozent aber weiterhin stärkste Kraft. Die AfD liegt mit weiterhin 14 Prozent nun gleichauf mit den Sozialdemokraten. Die Linkspartei (unverändert) und die FDP (minus eins) erreichen jeweils acht Prozent. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagwahl wäre würde Schwarz-Grün als einzige Zweierkonstellation über eine Mehrheit verfügen. Die aktuelle Koalition aus Union und SPD käme nur noch auf 40 Prozent.

Das Institut Infratest dimap befragte für den „Deutschlandtrend“ im Auftrag des ARD-„Morgenmagazins“ am Dienstag und Mittwoch dieser Woche telefonisch 1.043 Wahlberechtigte. Die Fehlertoleranz wurde mit je nach Anteilswert 1,4 bis 3,1 Prozentpunkten angegeben.