Russisch besetzte Gebiete : Das Vorgehen gegen den ukrainischen Widerstand wird härter

Die russischen Streitkräfte befassen sich auch mit nichtmilitärischen Angelegenheiten: In Melitopol im Süden der Ukraine sind nach Angaben des Bürgermeisters der seit Anfang März besetzten Stadt Soldaten seit einer Woche von Schule zu Schule gezogen und haben die Lehrer aufgefordert, vom 1. April an nur noch in russischer Sprache zu unterrichten.

Weil sie nicht mit den Besatzern zusammenarbeiten wollen, haben Mitte dieser Woche dann alle Schuldirektoren der Stadt geschlossen gekündigt. Geschäftsleute in der Stadt sind nach Angaben des Bürgermeisters dazu aufgefordert worden, von Anfang April an in russischen Rubeln abzurechnen.

Mindestens 24 Staatsbedienstete in russischem Gewahrsam

Aus den russisch kontrollierten Gebieten im Süden der Ukraine kommen viele derartige Nachrichten. Sie deuten darauf hin, dass die Besatzer eine Loslösung der Region von der Ukraine vorbereiten, zeigen aber gleichzeitig, dass sie dabei auf dauerhaften Widerstand stoßen. Nicht nur in den großen Städten wie Melitopol und Cherson finden regelmäßig Demonstrationen mit gelb-blauen ukrainischen Flaggen statt.

So versammelten sich am Donnerstag in der Kleinstadt Hola Prystan in der Nähe von Cherson – einer Ortschaft mit nicht ganz 15.000 Einwohnern – Hunderte Menschen, um die Freilassung von acht Personen zu ­fordern, die von den Besatzern festgehalten werden, darunter der Bürgermeister des Städtchens. Ukrainische Menschenrechtsorganisationen bemühen sich, Listen verschwundener oder festgenommener Lokalpolitiker, Journalisten und zivilgesellschaftlicher Aktivisten zu erstellen. Die Zahlen ändern sich täglich, die Listen werden immer länger.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidialamts vom Donnerstag sind derzeit mindestens 24 Staatsbedienstete in russischem Gewahrsam. Manche der Entführten werden wie der Bürgermeister von Melitopol Iwan Fedorow nach einigen Tagen wieder freigelassen, bei manchen weiß man, wo sie festgehalten werden, andere bleiben verschwunden.

Noch wird das Vorgehen der Besatzungsmacht dadurch gebremst, dass sie nicht die ganze Fläche der Gebiete wirklich unter Kontrolle hat, in die ihre Truppen vorgerückt sind. Doch ist zu be­o­b­ach­ten, wie die Repressionen härter und offenbar auch systematischer werden. Es kommt regelmäßig vor, dass Protestzüge mit Leucht- und Lärmgranaten oder Schüssen in die Luft auseinandergetrieben werden.

Zum anderen wird aus Melitopol und Cherson berichtet, dass die Besatzungstruppen Wohnungen und Häuser durchsuchen – zum einen wohl auf der Suche nach ukrainischen Staatsdienern und Aktivisten, zum anderen aber auch, um festzustellen, welche Wohnungen leer stehen, um darin Soldaten unterzubringen. Auch wird sowohl von staatlichen ukrainischen Stellen als auch in sozialen Medien von Plünderungen durch russische Soldaten berichtet. In Cherson wurde nach Angaben ihres Vaters die Wohnung der 2018 ermordeten Bürgerrechtlerin Kateryna Handsjuk von Soldaten mit der Begründung durchsucht, dort befinde sich Material, das eine Gefahr für den russischen Staat darstelle.

Kiew: Pläne für „Volksrepublik Cherson“

Auf die Vorbereitung systematischer Verfolgungen deutet hin, dass in Russland offenbar Polizisten, Staatsanwälte und Richter für den Einsatz auf ukrainischem Gebiet angeworben werden. Das behauptete der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht am Donnerstag. Darin heißt es zudem, der russische Inlandsgeheimdienst FSB bereite in Cherson die Ausrufung einer „Volksrepublik“ nach dem Vorbild der seit 2014 russisch kontrollierten Gebiete im Donbass vor.

Cherson ist das einzige Gebietszentrum, das die russischen Truppen erobern konnten. Über Pläne für eine „Volksrepublik Cherson“ hatte Anfang März erstmals ein Kommunalpolitiker aus der Stadt berichtet, der angab, ihm sei eine Funktion darin angeboten worden. Doch scheinen die russischen Truppen bisher Schwierigkeiten damit zu haben, lokale Kollaborateure zu finden. In Melitopol haben sie eine Politikerin aus einer prorussischen Partei als Bürgermeisterin eingesetzt, doch scheinen sich große Teile der Verwaltung einer Zusammenarbeit mit ihr zu widersetzen.

Der von den Besatzern abgesetzte, aber von der örtlichen Bevölkerung offenbar noch anerkannte Bürgermeister Fedorow berichtete im ukrainischen Fernsehen über Versuche der neuen Machthaber, die Bevölkerung für sich zu gewinnen. So seien von ukrainischer Seite organisierte Hilfslieferungen für die Stadt beschlagnahmt worden und dann als russische Hilfslieferungen verteilt worden.

„Sie verstehen, dass sie Geiseln brauchen“

Von den noch etwa 75.000 Menschen in der Stadt, die vor dem Krieg etwa 150.000 Einwohner hatte, wollen nach seinen Angaben viele Melitopol in ukrainisch kontrollierte Gebiete verlassen. Das werde von den russischen Truppen aber verhindert. „Sie verstehen, dass sie Geiseln brauchen“, sagte Fedorow. Die Russen gestatteten nur eine Ausreise auf die Krim, wohin die Bewohner Melitopols aber nicht wollten.

Die Loyalität der lokalen Eliten und der Bevölkerung zum ukrainischen Staat ist ein großer Unterschied zu den Ereignissen im Donbass im Jahr 2014. Damals fanden in Teilen der Gebiete Donezk und Luhansk die Bestrebungen zu einer Loslösung von der Ukraine breiten Widerhall.

Die treibenden Kräfte kamen allerdings auch damals aus Russland. Die ersten Anführer der „Volksrepubliken“ waren russische Staatsbürger mit Verbindungen zum FSB, die nach eigenen Angaben auch bei der Annexion der Krim mitgewirkt haben. Ähnlich wie 2014 sind aber die Versuche, Lokalpolitiker und die Zivilgesellschaft durch willkürliche Festnahmen, Gewalt und Drohungen einzuschüchtern.