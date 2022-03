EU-Gipfeltreffen : Präsident Selenskyj verteilt Noten

Polen: sehr gut, Deutschland: ausreichend, Ungarn: mangelhaft – der ukrainische Präsident bewertet die Loyalität der EU-Staaten. Das kam im Europäischen Rat nicht so gut an.

Stellte die Geschlossenheit des Westens heraus: Joe Biden mit Ursula von der Leyen in Brüssel am Freitag Bild: AP

Wolodymyr Selenskyj weiß, wie mächtig Worte sind. Am ersten Tag des russischen Überfalls auf sein Land richtete der ukrainische Präsident einen aufrüttelnden Appell an die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union – was viel schärferen Sanktionen und direkter Waffenhilfe den Weg ebnete. Am Donnerstagabend hatte Selenskyj wieder die Chance, dem Europäischen Rat ins Gewissen zu reden. Doch diesmal verschenkte er sie. Mehr noch, er brachte einige Regierungschefs regelrecht gegen sich auf. Von einem „anmaßenden“ Auftritt war hinterher die Rede. Der ukrainische Präsident habe „Kopfnoten“ verteilt. Seinem Wunsch nach noch härteren Sanktionen kam er damit nicht näher, womöglich sind sie sogar weiter in die Ferne gerückt.

Was war geschehen? Selenskyj hielt seine dritte Ansprache an diesem Tag, zuvor hatte er sich schon an die Anführer der NATO und der G-7-Staaten gewandt, jedesmal mit einer genau auf sein Publikum zugeschnitten Botschaft. Vom Militärbündnis verlangte er schwere Waffen, von den sieben wichtigsten Industriestaaten ein Handelsembargo gegen Russland, von der EU den schnellen Beitritt und ein Energieembargo. Dass er fordernd auftritt und die Partner für deren Zögerlichkeit kritisierte, war nicht neu. Neu war, dass er in seinem letzten Appell plötzlich Land für Land durchging und dessen Loyalität bewertete.

„Emmanuel, ich glaube wirklich, dass Du zu uns halten wirst“

Litauen, Lettland, Estland, Polen – alle „auf unserer Seite“, so ging es los. „Frankreich – Emmanuel, ich glaube wirklich, dass Du zu uns halten wirst“, fuhr Selenskyj fort; das klang wie zwei minus. „Griechenland, glaube ich, wird zu uns stehen. Deutschland … ein wenig später. Portugal, na gut, fast.“ Also eher drei bis vier. Die Niederländer seien „rational“, da werde man schon eine gemeinsame Basis finden. Am Ende, nachdem er 26 Staaten benotet hatte, knöpfte sich der ukrainische Lehrer den schlechtesten Schüler vor: „Ungarn…ich werde hier aufhören und ehrlich sein, ein für alle mal.“ Budapest sei eine schöne Stadt, gewiss. „Hör mal, Viktor, weißt Du eigentlich, was in Mariupol los ist?“ Wenn ja, dann solle der ungarische Ministerpräsident mal an das Donauufer gehen, zu dem Mahnmal, das an die Juden erinnert, die dort 1944/45 vom faschistischen Kollaborationsregime erschossen worden waren.

Das war die größtmögliche Provokation, die Selenskyj dem Ungarn entgegenschleudern konnte. Dessen Replik ließ nicht lange auf sich warten. Im Ton fiel sie moderat aus, in der Sache nicht. Orbán habe Selenskyjs Forderung nach einem Energieembargo und ungarischen Waffenlieferungen zurückgewiesen, teilte sein Sprecher am Freitagmorgen mit, „weil sie gegen die Interessen Ungarns verstoßen“. Das Land wolle sich aus dem Krieg heraushalten, deshalb werde es weiterhin keine Waffen liefern, habe aber eine halbe Million Ukrainer aufgenommen. Russische Energielieferungen könne es kurzfristig nicht ersetzen. „Deshalb werden wir weiterhin die Ausdehnung der Sanktionen auf russische Energieerzeuger in allen europäischen Foren ablehnen.“ Das wiederum klang wie eine Vetodrohung – und konnte nicht in Selenskyjs Sinne sein.