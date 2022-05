Kiew über mutmaßliche Agenten : „Diese Genossen sollten ein Passagierflugzeug abschießen“

Olexij Arestowytsch, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, gibt am 4. April in Kiew eine Pressekonferenz. Bild: picture alliance / AA

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen russischen Spionagering enttarnt. Einer der mutmaßlichen Agenten habe sogar im ukrainischen Generalstab gearbeitet, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyjs Berater Olexyj Arestowytsch in der Nacht zum Montag. Eines der Ziele der Agenten sei ein Anschlag auf ein Flugzeug gewesen: „Diese Genossen sollten ein Passagierflugzeug über Russland oder Belarus abschießen und anschließend die Ukraine dafür verantwortlich machen“, sagte Arestowytsch. Über die Zahl der Mitglieder des Rings sagte er nichts.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Der Geheimdienst der Ukraine, der SBU, macht auf seiner Internetseite genauere Angaben über seinen Einsatz. Man habe bei einer Operation in mehreren Etappen „einen in tiefer Konspiration tätigen Diversions- und Aufklärungstrupp (DRG) des Feindes ausgeschaltet.“

Diversion meint im weitesten Sinne Sabotage, also verschiedenste Formen der Schädigung des Gegners, die heute auch als „hybride Kriegführung“ zusammengefasst werden. „Die Agenten des Generalstabs der Streitkräfte Russlands hatten einen Terrorakt vorbereitet“, heißt es weiter mit Verweis auf den angeblich geplanten Abschuss eines Passagierflugzeugs.

Alle Beteiligten sollen festgenommen worden sein

Nach dem Abschuss sollten „die Ukraine und unsere Partner beschuldigt werden“. Um das glaubhaft erscheinen zu lassen, sollte eine Stinger-Rakete eingesetzt werden. Diese schultergestützten Flugabwehrraketen amerikanischer Produktion haben seit Kriegsbeginn mehrere Länder aus ihren Beständen an die Ukraine geliefert, darunter Deutschland.

Der DRG hätten zwei Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit (naheliegend wäre: ukrainisch-russisch) und eine von ihnen angeworbene Person angehört. Koordiniert habe die Gruppe der Russe Alexander Tjuterew, ein hauptamtlicher Mitarbeiter des militärischen Geheimdienstes Russlands mit dem Pseudonym „Morpech“ (abgekürzt für „Marineinfanterist“).

Tjuterew habe früher „an der Organisation einer Reihe von Terrorakten im Gebiet Odessa teilgenommen, wofür er zur Fahndung ausgeschrieben ist“. Die von ihm gesteuerten Agenten versuchten laut SBU, „getarnt als patriotisch gesinnte Aktivisten“ Kontakte zu ukrainischen Militärs anzuknüpfen, und übermittelten ihnen zu diesem Zweck glaubwürdige Informationen über die Bewegung der tschetschenischen Hilfstruppen der russischen Armee.

Auch hätten sie über diese Kontakte eine Stinger-Rakete auftreiben und der russischen Seite übergeben sollen. Alle Beteiligten sind laut SBU festgenommen worden; es werde weiter ermittelt.

Der Abschuss eines zivilen Flugzeugs kann die Wahrnehmung eines Krieges stark beeinflussen. So war es 2014, als die malaysische Boeing MH 17 über der damals umkämpften Ostukraine von prorussischen Kämpfern mit einer von Russland gestellten Buk-Rakete abgeschossen wurde; alle 298 Menschen an Bord kamen ums Leben. Wegen des Abschusses laufen mehrere Verfahren, unter anderem gegen Russland.

Die Enttarnung von Agenten des Nachbarlandes ist seit Jahren ein wichtiges Element in den Beziehungen der Ukraine zu Russland. So berichtete der frühere SBU-Chef Valentyn Naliwajtschenko im Februar, er habe in seiner Amtszeit fünf Gruppen russischer Agenten, die auf ihren Einsatz warteten (sogenannte „Schläfer“), aufgespürt und unschädlich gemacht. Ende März veröffentlichte Kiew eine Liste mit 620 Namen von angeblichen Mitarbeitern des russischen zivilen Geheimdienstes FSB in Europa.