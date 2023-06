In der Ukraine wird der Aufruhr Jewgenij Prigoschins mit einer Mischung aus Interesse, Schadenfreude und Hoffnung verfolgt. „Jeder, der den Weg des Bösen wählt, zerstört sich selbst“, heißt es in einer am Mittag auf dem Telegramkanal des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj veröffentlichten Stellungnahme. „Russland hat mit Propaganda seine Schwäche und die Dummheit seiner Führung maskiert. Aber nun ist das Chaos so groß, dass es mit keiner Lüge mehr verborgen werden kann.“ Je länger Russland seine Streitkräfte und seine Söldner auf ukrainischem Boden lasse, „desto mehr Chaos, Schmerzen und Probleme wird es danach selbst bekommen“, heißt es in Selenskyjs Post.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine Olexij Danilow schrieb auf Twitter, der Krieg werde dort enden, wo er begonnen hat: „Innerhalb Russlands.“ Die ukrainische Formel für einen dauerhaften Frieden sehe die Wiederherstellung der Grenzen aus dem Jahr 1991 – als die Ukraine unabhängig wurde – sowie den Beginn „des Prozesses der Selbstzerstörung Russlands“ vor: „Der Prozess hat begonnen...“ Dazu stellte Danilow ein Video, in dem er Ausschnitte aus der Rede Putins vom Morgen des Überfalls am 24. Februar 2022 und dem Auftritt am Samstagmorgen gegenüber stellte, unterlegt mit fröhlicher Marschmusik.

„Kampf zwischen Lüge und Wahrheit“

Auch Präsidentenberater Mychajlo Podoljak schrieb am Samstagmorgen auf Twitter: „In Russland fängt alles erst an.“ Wenige Stunden später ergänzte er, in den nächsten 48 Stunden werde sich der künftige Status Russlands entscheiden: „Entweder ein vollständiger Bürgerkrieg, oder ein ausgehandelter Machtübergang, oder ein zeitweiliger Aufschub vor der nächsten Phase des Niedergangs des Putin-Regimes.“

So lange, bis in die frühen Morgenstunden des Samstag nur die Wortmeldungen Prigoschins bekannt waren, aber keine verlässlichen Berichte über tatsächliche Truppenbewegungen in Russland vorlagen, gab es in der Ukraine skeptische Stimmen: Es wurde vermutetet, bei der Aufruhr könne ein Fake Prigoschins in seinem Machtkampf mit dem Verteidigungsministerium oder eine Inszenierung des Kremls sein, mit der von anderen Entwicklungen abgelenkt werden solle.

Mehr zum Thema 1/

Kyrylo Budanow, der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR antwortete im ukrainischen Fernsehen auf eine entsprechende Frage: Der Konflikt sei echt, und es handle sich „um einen Kampf zwischen Lüge und Wahrheit“. Denn die Angaben Prigoschins zur schlechten Versorgung der russischen Truppen in der Ukraine und zu ihren hohen Verlusten entsprächen im Gegensatz zu den Angaben des russischen Verteidigungsministeriums der Wirklichkeit. Man dürfe aber nicht vergessen: Beide Seiten im innerrussischen Konflikt wollten ein russisches Imperium.