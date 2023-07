Der bekannteste Mönch der Ukraine befindet sich nun in Haft. Metropolit Pawlo steht dem Höhlenkloster in Kiew vor, das für die Ukrainische Orthodoxe Kirche (UOK) geistliches wie administratives Zentrum ist. Die Verhaftung Pawlos vorige Woche rief auch den Moskauer Patriarchen Kirill auf den Plan. Das Leben des Metropoliten sei in Gefahr, behauptete diese Woche das Oberhaupt der Russischen Orthodoxen Kirche, von der sich die UOK erst im Mai vergangenen Jahres für „eigenständig“ und „unabhängig“ erklärt hatte. Pawlo wurde schon Anfang April in Hausarrest genommen, nachdem eine von den ukrainischen Behörden verhängte Frist zur Räumung des Höhlenklosters verstrichen war. Die meisten Mönche befinden sich jedoch auch mehr als drei Monate später noch auf der Anlage.

Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik.



Hart geht Kiew allerdings gegen den Klostervorsteher vor. Kurz vor dessen Verhaftung veröffentlichte der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU auf Telegram verschiedene Vorwürfe. Demnach habe Pawlo unter anderem die Existenz der Ukraine als souveräner Staat geleugnet und die Aggression Russlands als innerukrainischen „Bürgerkrieg“ bezeichnet.