Ukrainische Nobelpreisträgerin : „Wenn Putin straflos bleibt, kann es keinen Frieden geben“

Frau Matwijtschuk, wie fühlt es sich an, dass Ihre Organisation den Friedensnobelpreis erhält? Hat sich dadurch für Sie etwas verändert?

Ich fühle eine große Verantwortung, weil wir den Friedensnobelpreis mitten in einem Krieg bekommen, in dem viele Kriegsverbrechen begangen werden. Zusammen mit anderen Organisationen der Initiative „Tribunal für Putin“ haben wir in den ersten acht Monaten des Kriegs etwa 21.000 Fälle von Kriegsverbrechen dokumentiert. Der Friedensnobelpreis gibt uns ukrainischen Menschenrechtsverteidigern eine einzigartige Chance, gehört zu werden.

Was ist die wichtigste Botschaft, für die Sie diese Möglichkeiten nutzen wollen?

Dieser Horror, den wir in der Ukraine sehen, ist ein Ergebnis der totalen Straflosigkeit, die Russland über Jahrzehnte genossen hat. Russische Truppen haben schon in Tschetschenien, in Moldau, in Georgien, in Syrien, in Libyen und in Mali Kriegsverbrechen begangen. Und sie wurden nie bestraft. Wir müssen diesen Kreislauf der Straflosigkeit stoppen, nicht nur für die Ukrainer, sondern auch für andere Nationen, die unter Russen gelitten haben oder leiden könnten.

Wie soll dieser Kreislauf der Straflosigkeit gestoppt werden?

Wir müssen eine Strategie für Gerechtigkeit schaffen. Eines ihrer Elemente muss die Schaffung eines internationalen Tribunals sein. Die ukrainische Justiz wird überladen mit einer extremen Menge von Verbrechen. Der Internationale Straf­gerichtshof wird sich auf einige aus­gewählte Fälle beschränken. Wir müssen einen Weg finden, um allen Opfern von Verbrechen eine Chance auf Gerechtigkeit zu geben. Für diese Botschaft ­arbeiten wir seit Monaten. Ich bin keine Historikerin, ich bin Menschenrechtlerin. Wir dokumentieren diese Kriegs­verbrechen nicht für nationale Archive, sondern um Putin, Lukaschenko und andere Kriegsverbrecher vor Gericht zu bringen.

Wie wollen Sie diese Täter zur Verantwortung ziehen? Dafür muss man sie ja haben.

Wenn wir in die Geschichte schauen, dann sehen wir, dass autoritäre Regimes zusammengebrochen sind und Menschen vor Gericht erscheinen mussten, die dachten, sie seien unantastbar. Im vorigen Jahrhundert hat die zivilisierte Welt einen großen Schritt nach vorne zu Recht und Gerechtigkeit gemacht, als die Nazi-Kriegsverbrecher verurteilt worden sind. Aber das geschah erst, nachdem das Nazi-Regime zusammengebrochen war. Es gibt keinen Grund, noch einmal so lange zu warten. Wir können dieses Tribunal schon jetzt schaffen.

Wo soll das Tribunal angesiedelt sein?

Ich will, dass dieses internationale Tribunal in der Ukraine ist, weil die Gerechtigkeit für die Menschen, die gelitten haben, sichtbar sein muss. Nicht irgendwo im Ausland in einer Sprache, die die Menschen nicht verstehen, sondern an den Orten, an denen die Verbrechen begangen wurden. Dieser Krieg hat eine Wertedimension. Putin versucht, die Welt davon zu überzeugen, dass Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte Fake-Werte sind. Putin will zeigen: Diese Werte haben euch in diesem Krieg nicht geschützt. Um diese Wertedimension des Kriegs zu gewinnen, müssen wir die Gerechtigkeit in Aktion zeigen. Und deshalb ist es wichtig, dieses Tribunal für die Ukrainer sichtbar zu machen.

Sehen Sie Reaktionen aus der internationalen Gemeinschaft, die Ihnen Mut machen, dass es dazu kommen wird?