Aktualisiert am

Ein ukrainischer Soldat in einem Bergefahrzeug im Gebiet Donezk Bild: Reuters

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen mehrere Ortschaften in den Gebieten Saporischschja und Donezk befreit. Namentlich genannt wurden sechs Dörfer, aus denen auch Fotos mit ukrainischen Soldaten veröffentlicht wurden. Ein Teil der ukrainischen Vorstöße ist auch in Telegram-Kanälen russischer Kriegsblogger bestätigt worden, wird von diesen jedoch als wenig bedeutend bezeichnet.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



An dem Fluss Mokri Jaly im Gebiet Donezk, an dem drei der befreiten Dörfer liegen, sollen die russischen Truppen laut einem Sprecher der ukrainischen Armee einen kleinen Staudamm gesprengt haben, um den Vormarsch der ukrainischen Einheiten zu bremsen. Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar sprach zudem von Geländegewinnen bei Bachmut.

Keine Hilfe für Flutopfer im besetzten Gebiet

Laut Maljar verlegt die russische Armee nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms, durch den große Teile des Gebiets Cherson überschwemmt wurden, Truppen aus der Chersoner Gegend in Richtung Saporischschja. Dort ist eine der drei Hauptrichtungen der ukrainischen Angriffe. Vermutlich hätten die russischen Truppen den Damm am Dnipro angesichts der ukrainischen Gegenoffensive gesprengt, um die eigenen Verteidigungslinien zu verkürzen, sagte Maljar.

Der Wasserspiegel im Überschwemmungsgebiet sinkt nach den Angaben der ukrainischen Behörden. In den von der Ukraine kontrollierten Gebieten nördlich des Flusses sind laut Behörden mindestens zehn Personen umgekommen, 42 gelten noch als vermisst. Vertrauenswürdigen Zahlen von der russisch besetzten Uferseite gibt es bislang nicht. Laut ukrainischen Behörden kommt dort kaum Hilfe für die Not leidende Bevölkerung an.

Mehr zum Thema 1/

Exilrussische Medien berichteten unter Berufung auf freiwillige Helfer, die überschwemmte Kleinstadt Hola Prystan sei von den russischen Truppen am Sonntag wegen „Quarantäne“ abgeriegelt worden. Schon in den Tagen zuvor hatten die Besatzer Freiwillige laut deren Angaben daran gehindert, Menschen aus Flutgebieten zu retten oder ihnen Hilfsgüter zu bringen.