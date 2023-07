Gegenoffensive: Ukrainische Soldaten in der Nähe der Front in der Ostukraine am 21. Juli Bild: Laif

Vor gut sieben Wochen hat die ukrainische Gegenoffensive im Süden des Landes begonnen. Ein großer Erfolg ist sie bisher nicht gewesen, denn nach anfänglichen Geländegewinnen sind die Truppen kaum noch vorangekommen. Jetzt unternehmen sie einen neuen Versuch, um mit konzentrierten Kräften die russische Hauptverteidigungslinie zu durchbrechen.

Am Mittwoch stießen ukrainische Kräfte östlich von Robotyne etwa 2,5 Kilometer tief in besetztes Gebiet vor; dabei überwanden sie die befestigten Stellungen der russischen Verteidiger. Anschließend wurden sie bei einem russischen Gegenstoß wieder zurückgeworfen, wenn auch nicht auf die Ausgangsposition, wie Frontberichte von Militärbloggern und die Auswertung von Geopositionsdaten nahelegen.

Die „New York Times“ schrieb unter Berufung auf zwei ungenannte Vertreter des Pentagons, dass mit diesem Angriff der Hauptstoß der Gegenoffensive begonnen habe und die ukrainische Armee nun auch Einheiten ins Gefecht bringe, die bisher zurückgehalten wurden. Ziel der Truppen sei es, nach Tokmak vorzustoßen und von dort weiter bis nach Melitopol, um die russische Landbrücke zur Krim zu durchtrennen.

Das Institute for the Study of War, eine amerikanische Denkfabrik, die täglich das Kriegsgeschehen analysiert, schloss sich dieser Bewertung an: „Die heutigen Geschehnisse rund um Robotyne sind wahrscheinlich der Beginn jenes Hauptstoßes, den die ukrainischen Kräfte unternehmen können“, heißt es in der neuesten Analyse.

Das russische Verteidigungsministerium sprach von einem „massiven Angriff“ mit bis zu drei Bataillonen; das sind Einheiten von jeweils mindestens 500 Soldaten. Russische Militärblogger berichteten von 40 bis 80 gepanzerten Fahrzeugen. Ein Bradley-Schützenpanzer blieb 2,5 Kilometer südlich des bisherigen Frontverlaufs stecken, was den Vorstoß belegt.

In den vorigen Wochen waren die Ukrainer allenfalls einige Hundert Meter am Tag vorangekommen. Allerdings hatten sie den größeren Teil der für die Südfront vorgesehenen Kräfte noch nicht eingesetzt. So waren auf Bildern und Videos niemals die von Deutschland gelieferten Schützenpanzer Marder und die britischen Kampfpanzer des Typs Challenger zu sehen, was wiederum Rückschlüsse darauf zuließ, welche Einheiten noch geschont wurden.

Diese neu aufgestellten Bataillone dürften nun eingesetzt werden, in Verbindung mit kampferfahrenen Einheiten. Für die Ukraine ist es ein taktischer Vorteil, dass sie ihre Kräfte immer noch rotieren kann. Auf russischer Seite hat es dagegen schon seit dem Winter keinen Austausch mehr gegeben. Hinzu kommt, dass die 58. Kombinierte Waffenarmee, die den südlichen Frontsektor verteidigt, vor zwei Wochen ihren Kommandeur verloren hat. Generalmajor Iwan Popow wurde seines Postens enthoben, nachdem er intern die Führung des Verteidigungsministeriums kritisiert hatte.