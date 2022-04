Ukrainerinnen in der Türkei : Wenn zur Hymne Tränen fließen

Sofia Bishovets faltet auf dem Tisch ihre Hände. Gleich zu Beginn bittet die 35 Jahre alte Ukrainerin aus Kiew um Nachsicht, sollte sie mit den Tränen kämpfen. Die Psychologin berichtet davon, wie sie derzeit ukrainische Frauen psychologisch betreut, die in Butscha Zeugen des Massakers und Opfer russischer Vergewaltiger wurden. Mit ihrer Heimat, aus der sie fliehen musste, steht sie weiterhin dank In­ternet und Instagram in Verbindung. Sie war nach Is­tanbul gekommen, weil ihr ei­ne russische Freundin, die vor 18 Jahren an den Bosporus gezogen war, Zuflucht anbot.

Seit ihrer Flucht lebt sie von ihrem Mann getrennt, denn dieser arbeitet in Kiew für den Nachschub der ukrainischen Armee. Sie erinnert sich, wie es war, an jenem Morgen des 24. Februar. Ihr Haus in einem Kiewer Vorort habe um vier Uhr früh gebebt. Sie habe zunächst geglaubt, jemand habe so früh mit Bauarbeiten begonnen. Ihr Mann aber sagte: „Der Krieg hat begonnen.“