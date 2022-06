Flüchtlinge in Polen : Noch hält das „Festival der Solidarität“ an

Wer heute in Polen mit den Gastgebern von Ukraineflüchtlingen spricht, be­kommt andere Auskünfte als noch vor zwei oder drei Monaten. „Unsere Familie ist gerade nach Hause gefahren“, heißt es jetzt. Oder: „Unsere Gäste wollen morgen zurück in die Ukraine, sie klären nur noch die Sache mit dem Mobilfunkvertrag.“ Noch eine Antwort: „Sie sind wieder in der Ukraine, aber ihre Stadt wurde beschossen, sie sind in eine andere Region geflohen. Sie überlegen, ob sie nicht doch wieder nach Polen kommen.“ Der Krieg zieht sich in die Länge. Doch zugleich zieht es viele Ukrainer in die Heimat. Manche gehen in die von den russischen Invasoren befreiten Städte im Norden zurück, andere wollen auf ihrer Datsche Gemüse säen.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Dennoch halten sich nach Einschätzung der Regierung weiterhin etwa 1,5 Mil­lionen Kriegsflüchtlinge im Land auf, die „länger bleiben“ wollen. So hat Warschau vorige Woche eine „zweite Etappe“ in der Flüchtlingspolitik ausge­rufen. „Die Hilfe, die wir den Flüchtlingen aus der Ukraine gewähren, ist auf Langstrecke angelegt“, sagte Innen-Staatssekretär Paweł Szefernaker im Abgeordnetenhaus (Sejm). Szefernaker ist seit April auch Regierungs­beauftragter für die Flüchtlinge aus der Ukraine. „Wir können doch nicht allen für alle Zeit finanzielle Mittel auszahlen“, sagte er. Langfristig müsse gezielt alten oder behinderten Flücht­lingen geholfen werden, doch die arbeitsfähigen Menschen sollten sich integrieren und im materiellen Sinne selbständig werden.