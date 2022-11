Nach russischem Rückzug : Ukrainische Armee im Zentrum von Cherson

Aktualisiert am

Jubel in Cherson am Freitag nach dem Abzug der russischen Truppen Bild: Nexta live/Telegram

Die ukrainische Armee ist nach dem russischen Abzug in das Zentrum der zuvor russisch besetzten Gebietshauptstadt Cherson im Süden des Landes vorgestoßen. Ukrainische Medien verbreiteten am Freitagnachmittag Vi­deoaufnahmen, auf denen ukrainische Soldaten vor dem Gebäude der Regionalverwaltung von jubelnden Zivilisten umringt wurden. Diese schwenkten ukrainische Fahnen und feierten die Befreiungsarmee mit Sprechchören.

Bereits am Freitagmorgen gab das russische Verteidigungsministerium den Vollzug des Rückzugs auf die linke Seite des Flusses Dnipro bekannt. Verteidigungsminister Sergej Schojgu hatte den Abzug aus der einzigen zuvor besetzten ukrainischen Gebietshauptstadt bereits am Mittwoch angekündigt. Laut dem russischen Verteidigungsministerium wurde der Abzug in den frühen Morgenstunden abgeschlossen, um auf der gegenüberliegenden Seite des Dnipros Stellung zu beziehen.

Russland will kein Gerät zurückgelassen haben

In sozialen Medien verbreiteten sich daraufhin Videoaufnahmen, auf denen die vollständig zerstörte Antoniwka-Brücke zu sehen war. In ukrainischen Medien wurde eine Sprengung durch die abziehenden russischen Truppen vermutet. Der breite Fluss stellt nun eine natürliche Barriere dar, was das Nachrücken durch die ukrainische Armee erschwert.

Vom russischen Verteidigungsministerium hieß es, kein Soldat oder Militärfahrzeug Russlands befinde sich noch auf der rechten Seite des Flusses. In sozialen Medien verbreiteten sich Fotos, die zurückgelassene russische Soldaten zeigen sollten, die versuchten, in ziviler Kleidung zu fliehen.

Der ukrainische Militärgeheimdienst GUR veröffentlichte auf Telegram einen Text, der sich an zurückgelassene russische Militärangehörige richtete.Darin wurden diese dazu aufgefordert, sich zu ergeben. Der GUR versprach eine Behandlung gemäß den Genfer Konventionen und stellte einen Austausch gegen ukrainische Kriegsgefangene in Aussicht. Ein Gefangenenaustausch zwischen den Kriegsparteien hat offenbar auch am Freitag stattgefunden. Der Stabschef des ukrainischen Präsidenten, Andrij Jermak, gab auf Twitter die erfolgreiche Heimkehr von 45 ukrainischen Soldaten bekannt.