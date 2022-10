Denys Schmyhal im Interview : „Es geht buchstäblich um Tage“

Russische Truppen zerstören in der Ukraine zunehmend zivile Infrastruktur. Ministerpräsident Schmyhal erklärt im Interview, was gegen iranische Kamikaze-Drohnen hilft, und bittet um schnelle Unterstützung.

Herr Ministerpräsident, während wir online sprechen, heulen bei Ihnen in Kiew die Sirenen, und man hört Explosionen. Wie ist das, in so einer Lage ein Land zu regieren?

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Wir arbeiten ganz normal. Und wenn die Sirenen heulen, wechseln wir in Büroräume, die ein wenig sicherer sind.

Sie haben eine Familie und Kinder. Haben Sie nicht Angst, dass sie gerade jetzt von einer russischen Drohne getroffen werden könnten?

Alle Ukrainer machen sich Sorgen um ihre Familien. Ich auch, denn ich bin ein Vater wie andere. Und wenn die Sirenen heulen, geht meine Familie in den Luftschutzraum wie alle anderen. Deshalb bin ich jetzt mehr oder weniger ruhig und tue meine Arbeit.

Präsident Selenskyj sagt, die ­russischen Angriffe hätten ­mittlerweile 30 Prozent Ihrer ­Kraftwerke beschädigt. Wie ­bewältigen Sie das?

Am 10. Oktober haben die Russen begonnen, besonders gezielt zivile ­Infrastruktur zu zerstören. Sie wollen unserer Bevölkerung im Winter den Strom, das Wasser und die Heizung wegnehmen. Sie wollen die Ukraine in eine humanitäre Katastrophe stürzen und unsere Gesellschaft destabilisieren, um zwei Ziele zu erreichen: Erstens haben sie die Illusion, dass unsere Gesellschaft uns dann zur Kapitulation drängen wird. Zweitens: Sie wollen eine neue Flüchtlingskrise in der EU. Denn wenn es in der Ukraine keinen Strom, keine Heizung, kein Wasser mehr gibt, kann das einen neuen Migration­s­tsunami auslösen.

Wie kann der Westen helfen?

Wir brauchen vor allem Flugabwehr. Deutschland hat uns schon das System IRIS-T geliefert. Es ist seit einer Woche im Einsatz und hat schon sehr, sehr viele Menschenleben gerettet, vor allem im Raum Kiew. Leider haben wir im Augenblick erst ein solches System, und wir warten ungeduldig auf die nächste Munitionslieferung. Und natürlich auch auf das nächste System. Ich hoffe, das wird im November da sein.

Und die Munition?

Wir brauchen sie dringend. Die Raketen werden gerade erst produziert, aber wir brauchen sie jetzt schon. Diejenigen, die bereits verwendet wurden, haben eine beträchtliche Anzahl russischer Raketen abgewehrt.

Wie schnell müssen sie kommen, wenn es nicht zu spät sein soll?

Es geht buchstäblich um Tage. Die Russen setzen jeden Tag zwanzig bis dreißig iranische Kamikaze-Drohnen gegen uns ein. Die sind schwer abzuschießen. Deshalb bitten wir unsere Partner hier um spezielle Abwehrmittel.

Störsender, um die Steuerung der Drohnen schachmatt zu setzen?

Absolut. Es gibt Geräte, die diese iranischen Drohnen bekämpfen können. Wir wissen, wer sie hat, und wir bitten unsere Partner darum.

Gehört Deutschland dazu?

Unsere Fachleute arbeiten daran mit unseren Freunden, und dazu gehört auch Deutschland.

Was kann den Menschen in ihrem Alltag helfen?

Vor allem brauchen wir mobile Ausrüstung zur Erzeugung von Strom und Wärme. Generatoren, Einrichtungen zur Wärmeerzeugung und für die Wasserversorgung. Denn wenn die Russen die Stromversorgung stören, müssen wir neue Wege finden, um Trinkwasser bereitzustellen. Wir brauchen also Anlagen zur Wasseraufbereitung. Am Dienstag erst haben wir aus Deutschland 200 Generatoren bekommen. Die verteilen wir jetzt auf die Kommunen. Es wird kalt, und die Leute brauchen Strom und Heizung fürs blanke Überleben. Deshalb werden wir im Winter mehr als zehntausend mobile Generatoren und mobile Heizzentralen benötigen.