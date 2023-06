Ukrainische Flüchtlinge am 15. April in Laatzen Bild: dpa

Die Zahl ukrainischer Kriegsvertriebener in der Europäischen Union ist trotz der massiven russischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung und die Energie-Infrastruktur nicht gestiegen. Wie EU-Innenkommissarin Ylva Johansson mitteilte, halten sich seit einem Jahr unverändert rund vier Millionen Ukrainer in den Mitgliedstaaten auf, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchtet sind. Von den insgesamt 16 Millionen Menschen, die das Land verlassen hätten, seien 11 Millionen wieder zurückgekehrt, eine Million sei in Staaten außerhalb der EU weitergezogen. „Wenn sich die Lage in der Ukraine verschlimmert, sind wir, sind die Mitgliedstaaten bereit, mehr Flüchtlinge willkommen zu heißen“, sagte Johansson anlässlich eines Zwischenberichts zur Aufnahme und Integration dieser Menschen in der Europäischen Union, den der Sonderbeauftragte Lodewijk Asscher am Dienstag vorlegte.

Für ukrainische Kriegsvertriebene gilt ein Sonderstatus, für sie wurde erstmals die Richtlinie zum vorübergehenden Schutz aktiviert. Demnach können sie sich legal in einem EU-Land ihrer Wahl aufhalten, ohne Asyl beantragen zu müssen. Kinder dürfen die Schule besuchen, Erwachsene eine Arbeit aufnehmen; sie haben Anspruch auf Sozialleistungen, einschließlich Krankenversicherung. Dieser Status gilt nach derzeitiger Beschlusslage bis März 2024 und kann noch um maximal ein weiteres Jahr verlängert werden.

Asscher rief dazu auf, den Status in Absprache mit der ukrainischen Regierung um zehn Jahre zu verlängern. So lange werde der Wiederaufbau des Landes mindestens dauern, und die Vertriebenen benötigten Gewissheit über ihren Aufenthalt. Die Mitgliedstaaten sollten langfristige Integrationsstrategien entwickeln. Der Sozialdemokrat, der mehrere Jahre lang stellvertretender Ministerpräsident der Niederlande war, verwies auf ein „Warte-Dilemma“, das heute die Integration erschwere. Viele Menschen zögerten, eine neue Sprache zu lernen, weil sie so schnell wie möglich zurück in ihre Heimat wollten. Umgekehrt zögerten Unternehmen, sie einzustellen oder fortzubilden, weil sie nicht wüssten, wie lange sie blieben.

Insgesamt verfügen nach Angaben der EU-Kommission 1,3 Millionen der Vertriebenen über einen Arbeitsvertrag in der EU. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Drittel der vier Millionen Betroffenen Kinder sind. Allerdings arbeiten die Beschäftigten oftmals unter ihren Fähigkeiten, was vor allem mit Sprachproblemen und der fehlenden Anerkennung von Qualifikationen erklärt wird. Asscher zog insgesamt eine positive Zwischenbilanz, warnte aber vor einer beginnenden „Solidaritäts-Müdigkeit“ in einigen Mitgliedstaaten. Die deutschen Anstrengungen nannte er vorbildlich. Deutschland hat gut eine Million Ukrainer aufgenommen, Polen 974.000, dann folgen die Tschechische Republik, Italien und Spanien. Gemessen an der Größe der Bevölkerung, schultern Estland, die Tschechische Republik, Polen, Litauen und Bulgarien die größte Last.