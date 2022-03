Zurückeroberung von Russen : Ukrainer melden Gebietsgewinne in mehreren Regionen

Eine ukrainische Militärkapelle am Donnerstag in Lemberg (Lwiw) Bild: Reuters

Nach einem Monat des Krieges ist es den ukrainischen Truppen in verschiedenen Regionen des Landes offenbar gelungen, Gebiete von den russischen Besatzern zurückzuerobern. Das legen mehrere Quellen nahe. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums wurden die russischen Truppen vor Kiew an einigen Stellen zurückgedrängt; dies sagte ein Sprecher des Ministeriums am Donnerstag. Eine Karte der Kiewer Regierung, die der amerikanische NBC-Journalist Richard Engel auf Twitter verbreitete, zeigte neben russischen Truppenansammlungen vor allem im Norden und nordöstlich der Hauptstadt auch ukrainische Rückeroberungen, mit denen russisch besetzte Gebiete im Norden eingekreist wurden. Das ist nach Aussage zweier Kommunalbeamter alles in dieser Woche gelungen und der größte Gegenangriff seit Beginn des Krieges – ein „sehr ermutigendes“ Zeichen.

Ein ranghoher amerikanischer Regierungsbeamter hatte am Mittwoch geäußert, die russischen Truppen schienen Verteidigungsstellungen 15 bis 20 Kilometer vor Kiew zu errichten. Es gebe kaum russische Fortschritte bei dem Versuch, in das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt vorzudringen. Stattdessen konzentrierten sich die Besatzer verstärkt auf die Kämpfe im Osten – ein möglicher Versuch, ukrainische Truppen zu binden und so an der Verteidigung westlicherer Städte zu hindern. Auch das ukrainische Militär gab Kiew und die Regionen Luhansk und Donezk am Donnerstag als Hauptziele der Russen an; an anderen Orten würden die Offensiven gestoppt. Laut dem Gouverneur von Luhansk hatte es bei Beschuss in der Nacht auf Donnerstag vier Tote gegeben; die Besatzer hätten Raketen und Phosphorbomben eingesetzt. Die Angaben sind unabhängig kaum zu überprüfen.

Die Polizei in Charkiw gab an, die ostukrainische Stadt und ihre Vororte würden weiter „gnadenlos“ beschossen. Die Menschen säßen fast rund um die Uhr in den Schutzräumen. Seit Beginn des Krieges, hieß es am Donnerstag in ihrem Telegram-Kanal, seien in der Region 294 Zivilisten, unter ihnen 15 Kinder getötet worden. Das „bösartige Vorgehen“ der russischen Besatzer werde genauestens dokumentiert. Einen Monat nach Beginn des Krieges sind den Vereinten Nationen zufolge mindestens 1035 Zivilisten ums Leben gekommen; 1650 seien verletzt worden.

Nathan Ruser, Fachmann für Satellitendaten und Open-Source Informationen vom Australien Strategic Policy Institute, veröffentlichte am Donnerstag auf Twitter eine Karte, die ukrainische Rückeroberungen auch im Süden des Landes um Mykolajiw herum zeigte. Im südukrainischen Cherson, der ersten Großstadt, die am 2. März von der russischen Armee eingenommen worden war, wurde am Donnerstag wieder die ukrainische Flagge über dem Gebäude des Stadtrats gehisst. „Einen schönen Tag, meine Heldenstadt!“, schrieb der Bürgermeister zu einem Foto der Flagge auf Facebook.

Versuche, Fluchtkorridore für die noch etwa 100 000 im belagerten Mariupol eingeschlossenen Menschen mit Russland auszuhandeln, scheiterten nach Angaben der stellvertretenden ukrainischen Ministerpräsident Iryna Wereschtschuk am Donnerstag abermals. Laut den Behörden sind 6000 Menschen aus Mariupol nach Russland deportiert und ihre Pässe eingezogen worden. Transportmöglichkeiten für die Evakuierung stünden in Berdjansk, gut achtzig Kilometer von Mariupol bereit. Die ukrainische Marine gab am Donnerstag an, das im Hafen der besetzten südukrainischen Stadt Berdjansk angedockte russische Landungsschiff „Orsk“ zerstört zu haben. Aufnahmen zeigten einen Feuerball und schwarzen Rauch über dem Hafen.