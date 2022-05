Getreidekrise durch den Krieg : Putin setzt auf Hunger

Russland beschuldigt die Ukraine, ihre Häfen zu blockieren und damit schuld an der globalen Getreideknappheit zu sein. Gleichzeitig intensiviert Moskau die Propaganda in Afrika.

Auf die westlichen Vorwürfe, Russland nutze im Ukrainekrieg den Hunger als Waffe, reagiert Moskau auf dreierlei Weise: Es macht die Ukraine selbst dafür verantwortlich, dass ihr Getreide nicht die ukrainischen Häfen verlassen kann; es bewirbt die eigenen Lieferqualitäten; und es benutzt das Thema, um Druck aufzubauen, die Sanktionen aufzuheben.

Nicht Russland blockiere die Schiffe zum Getreidetransport im Schwarzen Meer, hielt Russlands Ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, Wassilij Nebensja, am Donnerstag der Aufforderung des amerikanischen Außenministers Antony Blinken entgegen, die „Blockade zu beenden“. Vielmehr blockiere die Ukraine 75 ausländische Schiffe aus 17 Staaten in den Häfen von Städten wie Odessa, Mykolajiw, Cherson und Mariupol, sagte Nebensja, „und eben die Ukraine hat das Seegebiet des Schwarzen Meers vermint“. Die Städte Cherson und Mariupol hält Russland besetzt; den Einsatz von Seeminen haben die Ukraine und Russland einander im aktuellen Krieg gegenseitig vorgeworfen, doch die russische Marine kontrolliert die ukrainische Schwarzmeerküste.

Ankauf von russischem Getreide steigt stark

Russland ist seit 2017 der weltgrößte Weizenexporteur, mit einem Anteil von jüngst 16 Prozent; auf die Ukraine entfielen vor dem Krieg zehn Prozent. Ernteerfolge werden regelmäßig von Präsident Wladimir Putin selbst gerühmt, der vor Kurzem für dieses Jahr eine neue Weizen-Rekordernte von 87 Millionen Tonnen in Aussicht stellte. So könne man den Eigenbedarf „mit Reserve decken“ und die Lieferungen „für unsere Partner ausweiten“, frohlockte er. Jelena Tjurina vom Russischen Getreideverband schätzte Anfang Mai, dass Russland von den 87 Millionen Tonnen Weizen in diesem Jahr mehr als 40 Millionen Tonnen exportieren könne. In Ländern wie Ägypten sei der Ankauf russischen Getreides jüngst stark angestiegen, doch auch Länder wie Griechenland, Italien und die Türkei zählen zu den Käufern.

Darauf spielte Wirtschaftsentwicklungsminister Maxim Reschetnikow an, der am Donnerstag äußerte, man bleibe „auch unter den gegenwärtigen Bedingungen ein verlässlicher Lieferant“, habe im März und April den Weizenexport „in neutrale Länder und sogar in die, die gegen uns Sanktionen verhängt haben, gesteigert“. Tjurina sagte, viele Länder, die bisher ukrainischen Weizen und Mais gekauft haben, suchten neue Lieferanten, „vor allem wenden sie sich an Russland“. Dessen Exporteure könnten neue Märkte erschließen, dort „ukrainisches Getreide ersetzen“. Als Beispiel nannte die Funktionärin Äthiopien, wo Weizen aus der Ukraine 45 Prozent des Gesamtimports ausgemacht habe. Außen vor bleibt, dass laut Medienberichten aus den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine Getreide gestohlen wird.

Moskau erwartet Gegenleistung

Stattdessen zeichnet sich ab, dass Russland die globale Nahrungsmittelkrise nutzen will, um insbesondere sein Bild in afrikanischen Ländern – wo russische Propagandamedien ohnehin auf dem Vormarsch sind – zulasten des Westens zu verbessern. Zwar hat der amerikanische Außenminister hervorgehoben, dass man bei den Sanktionen gegen Russland „absichtlich und sorgfältig Ausnahmen für Agrargüter und Düngemittel geschaffen“ habe und dass Schuldzuweisungen „mancher“ an die USA und andere Länder daher „falsch“ seien. Russische Vertreter verbreiten aber lautstark das Gegenteil. So schrieb Putins Stellvertreter im Nationalen Sicherheitsrat, Dmitrij Medwedjew, auf seinem Telegram-Kanal, die „höllischen Sanktionen“ gegen Russland und die „Erweiterung der NATO“ seien schuld am Weizenmangel wie auch an der Verteuerung der Energieressourcen. Einerseits werden gegen Russland „irrwitzige Sanktionen verhängt, andererseits werden wir aufgefordert, Lebensmittel zu liefern. Das gibt es nicht, wir sind keine Idioten.“

Medwedjew stellte Moskaus geopolitischen Ansatz klar heraus, sagte, er habe gerade mit dem Präsidenten Namibias telefoniert: „Unsere afrikanischen Freunde verstehen das übrigens. Verstehen, dass die reichen Länder Sanktionen verhängen, damit die Armen ärmer werden.“ Russland sei bereit, seine „Verpflichtungen vollumfänglich zu erfüllen“, schrieb Medwedjew. „Aber es erwartet von den Handelspartnern Unterstützung, unter anderem auf den internationalen Foren.“ Das könnte in der Praxis bedeuten, dass Russlands Angriffskrieg nicht verurteilen darf, wer Lebensmittel und Rohstoffe bekommen will. In Anknüpfung an die Sowjetunion, die sich als Unterstützerin armer Länder gerierte, schob auch Nebensja in New York die Schuld an der Krise „geopolitischen Spielen“ des Westens zu, unter denen „die ärmsten Länder und Regionen“ leiden, und behauptete, das ukrainische Getreide solle nicht in „hungernde Staaten des Südens, sondern in die Getreidespeicher europäischer Länder“ gelangen.

Nach Auswegen wird gesucht. Laut dem „Wall Street Journal“ will Washington Belarus anbieten, die Sanktionen auf den Export von Kali-Düngemitteln auszusetzen, dafür solle ukrainisches Getreide über belarussische Schienen in den litauischen Hafen Klaipeda transportiert werden. Ein solches Arrangement des Minsker Vasallen könnte aber Putin missfallen. Dessen Sprecher sagte jüngst zu Berichten, UN-Generalsekretär António Guterres habe vorgeschlagen, Beschränkungen zum Export russischer Kali-Düngemittel abzumildern, wenn Moskau im Gegenzug Getreide aus den ukrainischen Häfen herausbringen ließe, zuallererst müssten die ukrainischen Häfen „entmint“ werden.