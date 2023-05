Auftritt vor der Presse: Denis Kapustin (Mitte) ist angeblich Gründer und Kommandeur des „Korps“ und trat am 24. Mai in der Region Sumy vor Kameras. Bild: AFP

Es kommt durchaus vor, dass Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin Pressekonferenzen abhalten. Wegen der Repressionen tun sie das im Exil. Oft reden sie über ein Russland der Zukunft, und werden wegen der aktuellen Machtverhältnisse kaum beachtet. Als sich jetzt aber Putin-Gegner vor Kameras stellten, war ihnen Aufmerksamkeit sicher. Auch sie traten im Exil auf, im nordostukrainischen Gebiet Sumy. Sie standen unter freiem Himmel, in Uniformen, mit Sturmgewehren und einem gepanzerten Fahrzeug, das sie nach eigenen Angaben bei dem Einfall in das angrenzende, westrussische Belgoroder Gebiet Anfang der Woche erbeutet hatten. Dazu hatten sie das Selbstbewusstsein junger, bewaffneter Männer in Gruppen. Und das, obwohl oder gerade weil über ihre beiden Verbände, das „Russische Freiwilligenkorps“ und die „Legion Freiheit Russlands“, wenig bekannt ist. Zum Beispiel, wie viele Kämpfer sie eigentlich stellen.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS. Folgen Ich folge

Dieser Krieg werde „in Moskau“ enden, sagte einer der Putin-Gegner in gutem Englisch zu einem westlichen Reporter, „in Moskau, meiner Heimatstadt“. Der bullige, ganz in schwarz gekleidete Mann Ende 30 ist der russische Rechtsextremist Denis Kapustin, der den Nachnamen Nikitin bevorzugt und sich auch „White Rex“ nennt. Das ist eine Bekleidungsmarke, die Kapustin 2008 gründete, in Deutschland. Dorthin war er 2001 im Alter von 17 Jahren als jüdischer Kontingentflüchtling gekommen.

Kapustin wuchs in Köln auf, spricht fließend Deutsch, wurde eine Führungsfigur in der rechtsextremen Hooligan- und Kampfsportszene. Der „Spiegel“ berichtete, dass Deutschland den Russen 2019 ausgewiesen und mit einem zehnjährigen Einreiseverbot in den Schengen-Raum belegt habe. Kapustin zog es in die Ukraine. Er war nach eigenen Aussagen 2014 während der Revolution auf dem Kiewer Majdan und soll im vergangenen Sommer das „Russische Freiwilligenkorps“ gegründet haben, als dessen Kommandeur er auftritt.

Für die „Befreiung“ Russlands

Manche zählen das „Korps“, wie auch die „Legion Freiheit Russlands“, zur Internationalen Legion der Territorialverteidigung der Ukraine. Darin sind auch andere Ausländer organisiert, die aufseiten der Ukraine kämpfen, etwa Tschetschenen, Georgier und Belarussen. Doch während Kapustins „Freiwilligenkorps“ nach Medienrecherchen an mehreren Kriegsschauplätzen im Süden und Osten der Ukraine präsent war und sich schon im März und April mit Einfällen in das westrussische Brjansker Gebiet brüstete, bezweifeln manche Beobachter auch jetzt noch, dass die „Legion“ überhaupt jenseits sozialer Medien existiert. Mitte Mai hatte Kapustins „Korps“ auf Telegram mitgeteilt, man habe sich entschieden, gemeinsam mit der „Legion“ in den Kampf zu ziehen. Zwar habe man unterschiedliche Ansichten über den künftigen Aufbau Russlands, doch ein gemeinsames Ziel, „den Sieg in diesem Krieg und die künftige Befreiung Russlands!“

Auf einem Foto dazu posiert Kapustin, schon Schwarz, zusammen mit einem Mann in Flecktarn: Maximilian Andronnikow, der als „Cäsar“ auftritt und ebenfalls bei der Pressebegegnung im Gebiet Sumy dabei war. Das Foto wurde, wie der russische Dienst der BBC hervorhob, nahe dem Sitz des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR aufgenommen. Dieser bekräftigte am Donnerstag, dass russische Staatsbürger die Belgoroder Operation „selbstständig, nach eigenen Zielen“ ausgeführt hätten. Kiew geht es offenkundig darum, Besorgnis in den Reihen der westlichen Unterstützer vor einer weiteren Eskalation zu zerstreuen.