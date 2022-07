„Terror“ Russlands : Warum Selenskyj zum Verlassen der Region Donezk aufruft

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag in Chornomork Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts der massiven Angriffe der russischen Armee die Be­wohner der ostukrainischen Region Do­nezk zum Verlassen des Gebiets aufgefordert. „Im Donbass sind Hunderttausende Menschen, Zehntausende Kinder, viele lehnen es ab zu gehen“, sagte Selenskyj in einer Videoansprache am Samstagabend. Der Präsident appellierte eindringlich an die Bewohner des Donbass, die Region zu verlassen. „Glauben Sie mir“, sagte er, „je mehr Menschen aus dem Donezker Gebiet ge­hen, desto weniger Leute kann die russische Armee töten.“

Selenskyj warnte davor, dass die Be­wohner der Region andernfalls Opfer russischen „Terrors“ zu werden drohten. „In dieser Phase des Krieges ist Terror Russlands Hauptwaffe. Und deshalb es die Hauptaufgabe jedes Ukrainers und jedes Verteidigers von Freiheit und Menschlichkeit, alles zu tun, um den Terrorstaat zu isolieren und so viele Menschen wie möglich vor russischen Angriffen zu schützen“, sagte Selenskyj. „Wir sind nicht Russland – eben weil für uns jedes Leben wichtig ist“, fügte der ukrainische Präsident seiner Botschaft hinzu.

Die ukrainische Regierung ordnete am Samstag eine verpflichtende Aussiedlung an. Sie begründete diesen Schritt damit, dass die Bürger sich vor Beginn der Heizsaison rechtzeitig in Sicherheit bringen müssten, weil die Gasleitungen in der Region Donezk durch den Krieg zerstört worden seien. Die stellvertretende ukrai­nische Ministerpräsidentin Iryna Weresch­­­­t­­schuk, die den Evakuierungsstab leitet, er­klärte im Fernsehen, dass Menschen, die bleiben wollten, eine Erklärung unterschreiben müssten, dass sie sich der Gefahr für ihr Leben bewusst seien. Sie warnte, dass es im Winter keine Heizung geben werde.

Rotes Kreuz darf Verletzte in Straflager nicht besuchen

Mit der Aufforderung zum Verlassen der Region Donezk scheint die Regierung nicht nur Zivilisten vor Kampfhandlungen schützen zu wollen. Sie möchte offenbar auch ein Szenario wie in den Regionen Cherson und Luhansk verhindern, in denen die Besatzer eine aggressive Russifizierungskampagne durchführen. Mit Nachdruck ver­urteilte Selenskyj in seiner Videoansprache die Tötung von ukrainischen Kriegsgefangenen in einem Straflager in Oleniwka im russisch kontrollierten Teil des Gebiets Donezk. Dort kamen laut russischen und ukrainischen Berichten mindestens 50 ukrainische Gefangene durch ei­nen Raketenangriff ums Leben.

Russland bezichtigt die ukrainischen Streitkräfte des Angriffs, die Ukraine ihrerseits wirft Russland vor, die Soldaten gezielt getötet zu haben. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz wartete am Sonntag weiter auf eine von Moskau versprochene Erlaubnis, Zugang zu den mindestens 70 verletzten Gefangenen zu erhalten. Sa­tellitenaufnahmen des amerikanischen Un­ternehmens Maxar Technologies zufolge wurde ein Teil des Straflagers gezielt zerstört, während andere Teile demnach weitgehend intakt blieben.

Das amerikanische Institute for the Study of War hielt in einem Bericht fest, es sei nicht in der Lage, die Urheberschaft für den tödlichen Angriff festzustellen. Doch es sei „wahrscheinlicher, dass russische Kräfte verantwortlich sind“. Ähnlich äußerte sich ein Vertreter des Verteidigungsministeriums in Washington, der sagte, dass schon in der Vergangenheit verschiedene russische Erklärungen nicht der Wahrheit entsprochen hätten. Für die These einer zunehmenden Verrohung des russischen Krieges spricht überdies ein Video einer Kastration eines ukrainischen Kriegsgefangenen. Die Aufnahme, deren Entstehungsort unklar bleibt, wurde Ende vergangener Woche in prorussischen Telegram-Kanälen geteilt.

Die ukrainische Marine bestritt am Sonntag Anschuldigungen, denen zufolge Kiew in der Nacht auf Sonntag einen Drohnenangriff auf das Stabsquartier der russischen Schwarzmeerflotte in der Hafenstadt Sewastopol auf der Krim geflogen haben soll. Die angebliche Attacke sei eine „erfundene Entschuldigung“ Russlands, um die Absage der Sewastopoler Parade zum russischen Tag der Marine zu begründen. In Russland selbst fanden am Sonntag entsprechende Feierlichkeiten statt; in St. Petersburg nahm Präsident Wladimir Putin daran teil.