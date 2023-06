Aktualisiert am

Vatikan will vermitteln : Sondergesandter des Papstes führt Gespräche in Kiew

Der Sondergesandte von Papst Franziskus für den Krieg in der Ukraine ist am Montag zu Gesprächen in Kiew eingetroffen. Ob Kardinal Matteo Zuppi auch mit Präsident Selenskyj spricht, ließ der Vatikan vorerst offen.

Kardinal Matteo Zuppi, Sondergesandter von Papst Franziskus für den Krieg in der Ukraine, führt an diesem Montag und Dienstag Gespräche in Kiew. Nach Angaben des Presseamtes des Heiligen Stuhls vom Montagmorgen sei das Hauptziel der zweitägigen Reise Zuppis, „der ukrainischen Führung gründlich zuzuhören, welche Möglichkeiten es gibt, einen gerechten Frieden zu erreichen“.

Der Vatikan wolle zudem „Gesten der Menschlichkeit“ unterstützen, die zum Abbau der Spannungen beitragen könnten. Auf dem Rückflug vom Besuch in Ungarn hatte Papst Franziskus am 30. April den mitreisenden Journalisten mitgeteilt, im Vatikan werde eine „noch geheime Friedensmission“ für die Ukraine vorbereitet.

Zwei Wochen später ernannte Franziskus den Erzbischof von Bologna, Zuppi, der seit Mai 2022 Vorsitzender der Italienischen Bischofskonferenz ist, zum Vermittler für den Krieg in der Ukraine. Zuppi soll nach Angaben des Vatikans vorerst der einzige Gesprächspartner für die Führung der Ukraine und Russlands sein. Der Kardinal dürfte daher allein oder mit einer sehr kleinen Delegation nach Kiew reisen.

Einzelheiten über den Ablauf des Besuchs und über die Gesprächspartner Zuppis in Kiew wurden aus Sicherheitsgründen nicht mitgeteilt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei seinem Besuch im Vatikan am 13. Mai eine Vermittlungsrolle des Vatikans abgelehnt, zeigte sich aber offen für Bemühungen des Heiligen Stuhls beim Gefangenenaustausch und bei der Rückführung von nach Russland verschleppten ukrainischen Kindern.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow signalisierte zuletzt Zustimmung zur Mission Zuppis und versicherte, Präsident Wladimir Putin werde den Gesandten des Papstes im Kreml empfangen. Ob Zuppi unmittelbar nach seinem Besuch in Kiew eine Reise nach Moskau plant, ist bisher nicht bekannt.

Zuppi gehörte 1968 zu den Gründungsmitgliedern der progressiven katholischen Laiengemeinschaft Sant’Egidio, mit der er bis heute eng verbunden ist. Zusammen mit Andrea Riccardi, dem Gründungsvorsitzenden der Gemeinschaft, war Zuppi mehrmals als Vermittler in internationalen Konflikten tätig. Zuppi und Riccardi erreichten im Oktober 1992 nach mehr als zweijährigen Verhandlungen das Friedensabkommen für Mosambik, das den Bürgerkrieg in dem südostafrikanischen Land zu einem Ende brachte.

Zuppi bringt als möglicher Vermittler zwischen Kiew und Moskau politisches Gewicht und viel Erfahrung in Verhandlungen mit Konfliktparteien mit. Zugleich ist die Haltung seines Auftraggebers im Vatikan eine schwere Hypothek: Zwar hat Franziskus immer wieder seine Verbundenheit mit dem „ukrainischen Märtyrervolk“ bekundet, er drückt sich aber bis heute vor einer Verurteilung Putins als dem Aggressor. Die Einladungen der ukrainischen Führung sowie der katholischen und orthodoxen Christen zu einem Besuch schlägt Franziskus aus, weil er nur dann nach Kiew reisen will, wenn er anschließend auch in Moskau empfangen wird.