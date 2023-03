Die Machthaber in Moskau und Minsk schweigen zu dem, was auf dem Militärflughafen Matschulischtschi nahe Minsk geschehen sein soll. Doch wenn stimmt, was belarussische Regimegegner im Exil behaupten, dann hat die russische Luftwaffe dort am Sonntag einen schweren Verlust erlitten.

Demnach wurde ein russisches Radaraufklärungsflugzeug des Typs A-50 durch einen Drohnenangriff so schwer getroffen, dass es nicht mehr einsatzfähig ist. Der Verlust eines solchen Flugzeuges würde die Fähigkeit der russischen Streitkräfte zu Luftoperationen „weiter einschränken“, schrieb das britische Verteidigungsministerium am Dienstag in seinem täglichen Lagebericht zu Russlands Krieg gegen die Ukraine. Nach britischer Einschätzung hat die russische Luftwaffe nun noch sechs einsatzfähige Flugzeuge dieses Typs, die für die Koordination von Raketenangriffen auf die Ukraine genutzt werden. Ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe nannte die Berichte über die Zerstörung der A-50 eine „gute Nachricht“.