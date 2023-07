Ukraine, Ismajil: Ein Bagger verlädt in einem Getreidehafen Getreide in ein Frachtschiff. Bild: dpa

Russland hat das Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer gestoppt. Sobald alle Forderungen für die Ausfuhr russischen Getreides erfüllt seien, kehre Moskau wieder zur Erfüllung der Vereinbarung zurück, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow am Montag der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Das Abkommen mit Russland und der Ukraine gilt nach mehreren Verlängerungen offiziell bis zu diesem Montagabend (23 Uhr MESZ).

Peskow dementierte, dass die Attacke auf die Krim-Brücke vom Montag Auswirkungen auf die Zukunft des Getreideabkommens habe. „Das sind zwei nicht miteinander verbundene Ereignisse. Sie wissen, dass noch vor dem Terroranschlag die Position von Präsident Putin geäußert wurde“, sagte er am Montag. Putin hatte erklärt, dass die Grundlagen fehlten für eine Verlängerung der Vereinbarung.

Damit kommt der Transport von Millionen Tonnen von ukrainischem Getreide, vor allem Mais und Weizen, über den Seeweg zum Erliegen, obwohl die Ausfuhren vor allem für ärmere Länder wichtig sind. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte am Montag, die Parteien des Abkommens seien über die Beendigung informiert worden. „Russland hat der Türkei, der Ukraine und dem UN-Sekretariat offiziell mitgeteilt, dass es Einwände gegen die Verlängerung des Getreideabkommens hat“, sagte sie.

Appell der Bundesregierung

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan zeigte sich optimistisch, dass eine Rückkehr zu dem Abkommen möglich sei. Er hoffe, dass ein Telefonat der Außenminister beider Länder am Montag „Fortschritte zu einem gewissen Maß“ bringen werde. Auch wolle er selbst mit Putin telefonieren. „Hoffentlich werden die nötigen Maßnahmen ergriffen.“ Erdoğan bekräftigte, dass er einen Besuch des russischen Präsidenten im August erwarte. Zudem kündigte er an, dass die Türkei russische Antonow-Flugzeuge zur Bekämpfung von Waldbränden kaufen werde.

Russland hatte nach Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine auch die Seehäfen des Nachbarlands blockiert. Da die Ukraine ein wichtiger Agrarexporteur ist, wuchs weltweit die Sorge vor steigenden Lebensmittelpreisen und Hungerkrisen in den ärmsten Ländern. Im vergangenen Sommer war unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei das sogenannte Getreideabkommen ausgehandelt worden. Das ermöglichte der Ukraine eine Ausfuhr über das Schwarze Meer, allerdings nur in beschränktem Umfang. Vertreter der UN, Russlands, der Ukraine und der Türkei kontrollierten die Schiffsladungen in Istanbul.

Die Bundesregierung appellierte am Montag an Russland, eine weitere Verlängerung des Abkommens möglich zu machen. Die Auseinandersetzungen sollten „nicht auf dem Rücken der Ärmsten dieses Planeten“ ausgetragen werden, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann in Berlin. Die Bundesregierung setze zudem darauf, dass das Abkommen in Zukunft nicht immer nur für eine kurze Frist verabredet werden könne, sondern dass es auch langfristig möglich sein werde, Getreide aus der Ukraine zu exportieren, so Hoffmann.

Moskau fordert Erleichterungen bei Sanktionen

Putin hatte sich bis zuletzt gegen eine Verlängerung des Getreideabkommens gesperrt. Aus seiner Sicht wurden Versprechen, die Russland im Zuge der Vereinbarung gemacht wurden, nicht erfüllt. Am Donnerstag hatte Putin von der Möglichkeit gesprochen, die Beteiligung Russlands an dem Abkommen so lange auszusetzen, bis die Zusagen erfüllt seien.

Moskau fordert Erleichterungen bei den Sanktionen für seine Dünge- und Lebensmittelexporte, etwa bei Versicherungen, Fracht und auch der Finanzierung. Zudem soll die staatliche Landwirtschaftsbank von den Sanktionen des Westens befreit werden, um Geschäfte abwickeln zu können.

Die Ukraine und Russland sind wichtige Lieferanten von Weizen, Gerste, Sonnenblumenöl und anderen Nahrungsmitteln für Länder in Afrika, im Nahen Osten und in Teilen Asiens. Vor Kriegsbeginn im Februar 2022 lieferten sie fast ein Viertel der Getreideexporte weltweit. Russland war außerdem der weltweit größte Exporteur von Düngemitteln.

2022 konnte die Ukraine trotz des Krieges auch dank des Getreidedeals mehr als 38 Millionen Tonnen Getreide exportieren und dabei Erlöse von umgerechnet mehr als acht Milliarden Euro erzielen. Die Einnahmen sind wichtig für den Staatshaushalt des Landes. Knapp 75 Prozent der Exporte gingen über die Häfen am Schwarzen Meer und der Donau ins Ausland. Gegenüber 2021 ging der Seeexport damit um etwa 23 Prozent zurück.