Der Sondergesandte des Papstes für den Krieg in der Ukraine, der italienische Kardinal Matteo Zuppi, hat sich am Donnerstag in Moskau mit der Kinderrechtsbeauftragten des russischen Präsidenten, Marija Lwowa-Belowa, getroffen. Gegen Lwowa-Belowa besteht seit März dieses Jahres ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag wegen Kriegsverbrechen. Das Gericht sieht sie als Schlüsselperson bei der Deportation ukrainischer Kinder aus den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine an.

Es handelt sich um das gleiche Delikt, wegen dem auch gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin Anklage erhoben worden ist. Lwowa-Belowa veröffentlichte auf ihrem Telegram-Kanal Fotos von dem Treffen. Sie habe mit Zuppi über „humanitäre Fragen“ gesprochen, die „mit den Kriegshandlungen und dem Schutz von Kindern zusammenhängen“. Sie sei sicher, dass „christliche Liebe und Barmherzigkeit“ hilfreich für den Dialog seien.

Besuch in Kiew Anfang Juni

Kardinal Zuppi hatte sich zuvor mit Jurij Uschakow getroffen, dem außenpolitischen Berater Putins. Dieses Gespräch sei „positiv“ verlaufen, teilte der katholische Erzbischof von Moskau, Paolo Pezzi, im Anschluss mit. Hauptthema des Gesprächs seien humanitäre Fragen zur Lage von Flüchtlingen, „darunter auch Minderjährigen“ gewesen. In der russischen Propaganda werden auch deportierte ukrainische Kinder mitunter als „Flüchtlinge“ bezeichnet.

Für den Donnerstag war noch ein Treffen Zuppis mit dem Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche, Pa­triarch Kyrill, geplant. Kremlsprecher Dmitrij Peskow sagte, Moskau hochschätze die „Anstrengungen und Initiativen des Vatikans bei der Suche nach einer friedlichen Lösung der ukrainischen Krise“.

Anfang Juni war Zuppi bereits in Kiew, wo er unter anderem mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zusammengetroffen war. In der Ukraine werden die Vermittlungsbemühungen des Vatikans kritisch gesehen, weil Papst Franziskus eine eindeutige Verurteilung des russischen Regimes vermeidet und eine Einladung nach Kiew erst annehmen will, wenn er auch nach Moskau reisen kann.