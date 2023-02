Der Chef der Söldnertruppe „Wagner“ stand in Moskau lange in hoher Gunst. Jetzt klagt Jewgenij Prigoschin, die Armee gebe seinen Leuten keine Munition mehr. Das Verteidigungsministerium widerspricht ihm öffentlich.

In Ungnade gefallen? Der Chef der Söldnertruppe „Wagner“, Jewgenij Prigoschin, und der russische Präsident Wladimir Putin 2011 in Moskau. Damals war Prigoschin Putins Koch. Bild: AP

Im Ringen zwischen Jewgenij Prigoschin, dem Eigner der „Wagner“-Söldnertruppe, und Russlands Verteidigungsministerium hat sich das Blatt gewendet. Vom Herbst bis in den Januar hatte der glatzköpfige Geschäftsmann, der mit Verpflegungsaufträgen für staatliche Stellen wie die Armee, Schulen und Kindergärten reich geworden ist, das reguläre Militär vor sich hergetrieben. Von Seiten „Wagners“ kam sogar persönliche Kritik an Verteidigungsminister Sergej Schojgu, Generalstabschef Valerij Gerassimow und einem weiteren General, dem Versäumnisse im Ukrainekrieg angelastet wurden.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Im vergangenen Oktober wurde einem anderen General, Sergej Surowikin, das Kommando über die „spezielle Militäroperation“ gegen die Ukraine übertragen, und Prigoschin triumphierte. Der 61 Jahre alte Mann aus Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg, der in jungen Jahren selbst in sowjetischen Straflagern einsaß, klang selbstbewusst und siegessicher. In einer Rekrutierungstour durch russische Straflager holte er Zigtausende Häftlinge zu „Wagner“ und an die Front, wo viele von ihnen mittlerweile gefallen sind.

Lob von Putins Sprecher

Bisheriger Höhepunkt von Prigoschins Aufstieg war die Einnahme von Soledar im Januar. Damals musste das Verteidigungsministerium zugeben, dass die Sturmtruppen, die das weitgehend zerstörte Städtchen im Donbass eingenommen hatten, „Wagner“-Leute waren. Es gab Lob von Präsident Wladimir Putins Sprecher und Jubelberichte im Staatsfernsehen über die angeblich harte, effiziente Truppe.

Putin-Politiker huldigten dem Vorschlaghammer. Der ist zu „Wagners“ Symbol geworden, weil so bisher zwei „Verräter“ aus eigenen Reihen vor laufender Kamera erschlagen worden sind. Es gab freilich Anzeichen, dass Putin dem auftrumpfenden Unternehmer Grenzen setzen würde. So wurde das Kommando über den Ukrainekrieg im Januar dem Generalstabschef selbst übertragen, der von Prigoschin bejubelte Surowikin ist darin nur noch einer von drei Stellvertretern Gerassimows.

Seit Wochen lässt Prigoschin kaum einen Tag verstreichen, ohne auf sich aufmerksam zu machen. Er flog nach eigenen Angaben in einem Su-24-Kampfflugzeug über Bachmut, gegen das „Wagner“ seit Monaten laut Schilderungen der ukrainischen Verteidiger Welle auf Welle von Kämpfern schickt.

Und nach der Offenlegung seiner Rolle bei „Wagner“ im vergangenen September lüftete Prigoschin Mitte Februar ein weiteres offenes Geheimnis: Dass er hinter der sogenannten Trollfabrik steht, die für ihre Rolle im amerikanischen Präsidentenwahlkampf 2016 bekannt wurde. Lange hatte Prigoschin, wie im Fall von „Wagner“, jede Verbindung zu jener „Agentur für Internetrecherchen“ in Sankt Petersburg abgestritten. Nun teilte er mit, sie nicht nur finanziert, sondern „erdacht, gegründet und lange Zeit geführt“ zu haben.

Buhlen um die Gunst des Kremls

Es geht Prigoschin offenkundig darum, seinen Nutzen für Putin zu belegen. Umso mehr, als Prigoschins Botschaften immer mehr den Eindruck eines Mannes in einer Sackgasse vermitteln, der zusehends verzweifelt um Putins Gunst buhlt und gegen seine Widersacher auskeilt.

Vor Kurzem klagte Prigoschin, von der Rekrutierung von Häftlingen ausgeschlossen worden zu sein; diese übernimmt nun angeblich das Verteidigungsministerium selbst. Seit Montagmorgen erscheinen Audiobotschaften Prigoschins mit Klagen über einen „völligen Munitionshunger“ seiner Söldner. Manche Militäreinheiten hülfen ihnen, bisweilen anweisungswidrig, sagte Prigoschin etwa. Schojgu und Gerassimow verböten es, „Wagner“ Munition zu geben und „mit dem Lufttransport zu helfen“.

Sogar Schaufeln würden den Söldnern nun vorenthalten – die werden gebraucht, um Schützengräben auszuheben. Das sei „direkter Widerstand“, ein Versuch, „Wagner“ zu „vernichten“ sowie „Heimatverrat“. Besonders, da „Wagner“ gerade in Bachmut „jeden Tag Hunderte Krieger verliert“. Es gebe genug Munition, doch gelinge es ihm, Prigoschin, nicht, das Problem zu lösen, „ungeachtet all meiner Bekanntschaften, Verbindungen“.