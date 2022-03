Umgang mit Putin : Bis zur letzten Minute telefonieren

Der russische Präsident Waldimir Putin und der französische Präsident Emmanuel Macron am 7. Februar in Moskau Bild: via REUTERS

„Wieso reden Sie noch mit Wladimir Putin?“: Der Moderator des französischen Privatsenders M6 will es am Mittwochabend genau wissen, er drängt den französischen Präsidenten zu sagen, warum er den Kanal in den Kreml auch nach den grausamen Kriegsverbrechen offen hält. „Ich werde bis zur letzten Minute mit ihm reden“, antwortet Emmanuel Macron. Seine Aufgabe sei es, der Ukraine zu helfen. Am wichtigsten sei es, eine Waffenruhe zu erreichen, damit echte Verhandlungen beginnen könnten. Deshalb spreche er so oft mit Putin, denn nur er könne den Befehl geben, die Waffen ruhen zu lassen.

In Berlin hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Frage nach seinen Kontakten mit Putin noch nicht im Fernsehen beantworten müssen. Aber er hat auch eine öffentliche Bemerkung dazu gemacht, die in die gleiche Richtung geht wie die des französischen Präsidenten. Scholz nutzte seine erste Haushaltsrede dafür. Er werde nichts unversucht lassen, „bis wieder Frieden herrscht auf unserem Kontinent“, lautet sein einleitender Satz vor den Abgeordneten des Bundestags, dann informiert er zunächst über seine Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, mit dem er sich „immer wieder über die Lage und die nächsten Schritte ausgetauscht“ habe.