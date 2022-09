Offensive im Nordosten : Ukrainische Armee rückt im Gebiet Charkiw vor

Die Ukraine hat offenbar eine zweite Gegenoffensive im Nordosten des Landes in der Region Charkiw begonnen. In der Stadt Balakliia sollen ukrainische Truppen russische Soldaten eingekesselt haben.

Die ukrainische Armee hat offenbar parallel zur Gegenoffensive im südlichen Frontabschnitt auch in der im Nordosten des Landes gelegenen Region Charkiw einen groß angelegten Angriff begonnen. Demnach rücken ukrainische Truppen dort auf die Städte Isjum und Kupjansk vor.

Ukrainische und russische Medien sowie Kriegsberichterstatter berichten übereinstimmend über eine operative Einkesselung russischer Truppen in der Stadt Balakliia. Auch russische Telegramkanäle berichteten am Dienstag in ungewohnt hoher Intensität über den ukrainischen Vorstoß. Sie beschreiben die Kampfhandlungen von eingekesselten Einheiten der russischen Nationalgarde als „heldenhaft“.

Ein möglicher ukrainischer Vormarsch auf Isjum stellt eine Gefahr für das russische Hauptquartier in diesem Gebiet dar. Im Internet veröffentlichte Videos belegen die Präsenz von ukrainischen Kräften in der Ortschaft Wolochiw Jar, die auf der Fernstraße in Richtung Kupjansk liegt. Das amerikanische Institute for the Study of War (ISW) berichtet über den Rückzug russischer Truppen auf die Nordseite der Flüsse Sewerskij Donezk und Serednja Balakliika. Teilweise hätten sie dabei Brücken gesprengt, um einen weiteren Vorstoß der Ukrainer zu verhindern.

Kiew bestätigt Vorstöße bislang nicht

Laut dem ISW hat insbesondere die Verlegung russischer Einheiten aus der Region Charkiw und dem Donbass nach Süden die ukrainische Offensive in diesem Frontabschnitt ermöglicht. Eine offizielle Bestätigung der ukrainischen Seite über die Offensive stand am Mittwochabend unterdessen noch aus. Im Morgenbericht des ukrainischen Generalstabs wurden keine Offensivbemühungen erwähnt. Die Armee hatte jedoch zuvor verkündet, Rückeroberungen von Ortschaften erst wenn die Situation vollständig unter Kontrolle ist, zu vermelden. Auch über den Verlauf der Gegenoffensive an der südlichen Front im Gebiet Cherson, die bereits am 29. August begann, gibt die Ukraine nur spärlich Informationen preis. Dort wurden im großen Maßstab strategisch wichtige Nachschubwege über den Fluss Dnipro und russische Munitionslager attackiert.

Unterdessen hat die Ukraine erstmals direkt Verantwortung für die Angriffe auf russische Luftwaffenstützpunkte auf der Krim übernommen. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Walerij Saluschnyj verkündet in einem auf dem Portal Ukrinform veröffentlichten Artikel, dass der Luftwaffenstützpunkt Saki auf der Krim am 9. August von der Ukraine mit Raketen angegriffen worden sei. In dem Artikel warnt Saluschnyj auch vor dem Risiko eines Einsatzes taktischer Atomwaffen durch Russland und einen Angriff von Belarus.

Die Ukraine hat unterdessen den gestern vorgestellten Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zur Inspektion des umkämpften Atomkraftwerks Saporischschja kritisiert. Laut dem ukrainischen Präsidentenberater Mychajlo Podoljak fehlt darin der entscheidende Teil: Anstatt von Russland eine Räumung des Geländes und ein zehn bis 15 Kilometer große Demilitarisierungsgebiet zu fordern, werde nur zu Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien aufgerufen.

Energoatom fordert UN-Mission im AKW Saporischschja

Der Kraftwerksbetreiber Energoatom hat sich unterdessen für die Entsendung einer UN-Mission zu der von Russland besetzten Anklage ausgesprochen. Nachdem Inspektoren der IAEA das Kraftwerk in Saporischschja untersucht hatten, forderte António Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Konsequenzen aus dem Untersuchungsbericht der IAEA. „Russische und ukrainische Streitkräfte müssen sich verpflichten, keine militärischen Aktivitäten in Richtung des Werksgeländes oder vom Werksgelände aus durchzuführen“, sagte Guterres am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat.

Auch IAEA-Generalsekretär Rafael Grossi, der die Delegation selbst angeführt hatte, sprach vor dem Gremium. Dabei trat er für eine demilitarisierte Zone um das Atomkraftwerk ein. „Wir spielen mit dem Feuer, und etwas sehr, sehr Katastrophales könnte passieren“, sagte Grossi. Dass das Kraftwerk zum Ziel von Beschuss geworden sei, sei extrem gefährlich. Er forderte, auf dem Gelände stationierte Militärfahrzeuge müssten entfernt werden.

Moskau reagierte verhalten auf diese Forderung und forderte seinerseits von der IAEA, weitere Informationen zu liefern. Russlands Präsident Wladimir Putin behauptete, auf dem Gelände des Kernkraftwerkes sei keine Militärtechnik installiert. Er lade Journalisten auch aus dem Westen ein, sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen. Eigentlich sollten westliche Journalisten auch schon den Delegationsbesuch begleiten. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurden sie jedoch von russischen Truppen am Zugang gehindert.

Bereits in den ersten Kriegstagen hatten russische Truppen das AKW Saporischschja besetzt. Betrieben wird es aber weiterhin von ukrainischen Technikern. Mehrfach schlugen Geschosse ein. Sie trafen unter anderem Nebengebäude der Kernreaktoren. Für den Beschuss machten sich die Ukraine und Russland gegenseitig verantwortlich. Da das Atomkraftwerk nach Einschlägen vom ukrainischen Stromnetz getrennt wurde, könnten nach ukrainischen Angaben bald Dieselgeneratoren für die Versorgung des Kraftwerkes zum Einsatz kommen.